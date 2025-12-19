ET民調／屏東縣九大政策平均滿意度破7成　周春米就任縣長三周年整體施政表現76.3%

▲ET民調／屏東縣九大政策平均滿意度破7成。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，屏東縣民對於屏東縣的九大施政滿意度為72.9%，有6項政策突破了八成。縣長周春米的整體施政表現滿意度為76.3%，縣府行政團隊的整體施政表現滿意度為73.0%，顯示民眾對於周春米執政滿3周年的表現感到高度肯定。在居住幸福度部分，有84.7%的屏東縣民表示居住在屏東縣感到幸福。

為了解屏東縣民對於屏東縣政府各項施政的看法，《ETtoday民調雲》於12月1日至8日，針對18歲以上設籍屏東縣之民眾，以手機簡訊及 EDM 方式進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,078份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.98%。

調查結果顯示，屏東縣在地方建設、產業發展﹑高齡照護、社會福利四大範疇的施政，九大項政策平均滿意度達到72.9%以上。滿意度突破八成受到縣民高度肯定的政策分別為：「三大公園、圖書館與運動建設」、「班班喝鮮乳」、「愛智憶服務」、「敬老、博愛卡福利升級」、「孩子遊戲權」、「產業供應鏈」，其中，「三大公園、圖書館與運動建設」滿意度更突破85%，成為最受縣民肯定、最有感的政策。

整體來看，屏東縣的多項施政指標有亮眼表現，在提升縣民生活品質和推動地方發展上的努力，均獲得縣民高度肯定。以下為此次的調查結果與內容：

（一）三大公園、圖書館、運動建設

屏東縣政府為提供鄉親更優質的生活環境，積極推動三大公園（九如巴轆公園、新埤綜合休閒公園、萬丹森林公園）、三大圖書館（屏北旗艦圖書館、客家總圖、潮青圖書館）及三大運動建設（屏東縣網球中心、棒球春訓基地、大同羽球館）。調查結果顯示，對於縣府在「三大公園、圖書館、運動建設」的表現，有85.1%的屏東縣民表示滿意，不滿意者11.6%，不知道/沒意見者3.4%。

（二）班班喝鮮乳

屏東縣政府為照顧學童健康與縣內酪農產業，持續推動「班班喝鮮乳」政策，全縣從幼兒園到高中367校的學生，每月可以喝到4-5次牛奶，共有5萬多名學生受惠。調查結果顯示，對於縣府在「班班喝鮮乳」的表現，有84.2%的屏東縣民表示滿意，不滿意者7.1%，不知道/沒意見者8.7%。

（三）愛智憶服務

屏東縣政府為了及早發現長輩失智並及早治療，加碼補助「愛智憶服務」，包括「檢查回診最高3次免費」、「交通接送最多3趟免費」與「綠色通道專人安排」等加值服務，提供疑似失智者完整的檢查協助。調查結果顯示，對於縣府在「愛智憶服務」的表現，有84.1%的屏東縣民表示滿意，不滿意者9.4%，不知道/沒意見者6.5%。

（四）敬老、博愛卡福利升級

屏東縣政府為提供長者與身障者便利的交通服務，自11月1日起，提高敬老卡及博愛卡補助，每月補助點數由500點「翻倍」為1000點（元）、計程車每趟補助最多100元、復康巴士每趟最高補助100元，並新增可搭乘國道客運、東琉瑔交通船。調查結果顯示，對於縣府在「敬老、博愛卡福利升級」的表現，有82.5%的屏東縣民表示滿意，不滿意者9.8%，不知道/沒意見者7.7%。

（五）孩子遊戲權

屏東縣政府重視兒童的遊戲權，全縣建設27座共融遊戲場，也在兒童節舉辦「包圍縣府 孩子作主」主題活動，24個局處設置24個互動遊戲區，讓縣府成為親子共遊的體驗場域。調查結果顯示，對於縣府在推動「孩子遊戲權」的政策，有80.9%的屏東縣民表示滿意，不滿意者11.9%，不知道/沒意見者7.2%。

（六）產業供應鏈

「台積電半導體供應鏈」將進駐屏東科學園區，可帶來約1,400億元產業效益，且首座「國家火箭發射場」亦選定於屏東滿州鄉，預期能帶動整體產業發展。調查結果顯示，對於縣府在「擴展產業供應鏈」的表現，有80.7%的屏東縣民表示滿意，不滿意者11.9%，不知道/沒意見者7.3%。

（七）文化建設帶動地方發展

屏東縣政府透過文化建設推動地方發展，包括設立「王船文化館」、恆春文化中心，成為當地新地標；並打造屏東市萬倉街鐵道橋下特色廊道舉辦市集活動，延伸文化能量、促進區域經濟。調查結果顯示，對於縣府以「文化建設帶動地方發展」的表現，有78.1%的屏東縣民表示滿意（28.9%非常滿意，49.2%滿意），不滿意者占10.5%，不知道/沒意見者則占11.4%。

（八）生育補助

屏東縣政府為力挺爸媽、鼓勵育兒，自112年起發放生育津貼每名新生兒2萬元，114年加碼第2名以上新生兒生育津貼調升為3萬元，115年起更補助未滿一歲嬰幼兒營養金，每月2,000元，為期一年，最高可領24,000元。調查結果顯示，對於縣府提供的「生育補助」的表現，有75.8%的屏東縣民表示滿意，不滿意者12.3%，不知道/沒意見者12.0%。

（九）廚餘機補助方案

為解決民眾處理廚餘困擾，屏東縣府提供「廚餘機補助方案」每台可補助40%、補助最高6,000元，預估每年可回收廚餘約2,000公噸。調查結果顯示，對於縣府提供「廚餘機補助方案」的表現，有72.9%的屏東縣民表示滿意，不滿意者16.1%，不知道/沒意見者10.9%。