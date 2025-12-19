　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」　籲立刻辭立委

▲▼民眾黨立委劉書彬回應助理費連署。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

白委劉書彬的前助理邱子安昨（18）日晚間發表長文，指控老闆劉書彬「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」更細數包含言語霸凌、禁止助理簽連署、折磨、監視下屬為樂等行為，甚至導致下屬有自傷行為，邱也批評劉書彬「應該離開立法委員的職位」。據了解，該位助理目前在另名白委辦公室就職，而在爆料出來後，劉書彬國會辦公室第一時間並未回應，記者也直擊，劉書彬則是在議場找藍委抱怨，「我今天又有一個新戰場哈哈哈」。

邱子安指控，劉書彬對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒有提供該員工公用電腦。

邱指出，劉書彬要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置，指控下屬犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安指控，劉書彬女士再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作。因他深知該案茲事體大，恐要「帶著鋼盔向前衝」，甚至連內部都會有壓力，不堪承受她羞辱事的言詞，因此當場失控自傷。

邱子安指出，在他最後離職的一個月間，劉書彬女士又突發奇想，回想當初初登場質詢，曾有一度口誤將「奈米」講成「米」，在她苦思近四個月之後，終於獲得了成長進步的秘方：因為當時媒體沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來建立機制，就可以避免，「我，是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

懶人包／藍白正式啟動彈劾賴清德　一圖看懂彈劾難度

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

ET民調／屏東縣九大政策平均滿意度破7成　周春米就任縣長三周年整體施政表現76.3%

藍白要彈劾賴清德　總統府：只要合乎憲政都給予尊重

雙城論壇行程曝光　蔣萬安：希望這次交流一切順利

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

快訊／劉書彬被控職場霸凌　張啓楷挺助理：他認真專業是個人才

快訊／助理指控職場霸凌　劉書彬不予置評：辦公室管理有自己風格

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

懶人包／藍白正式啟動彈劾賴清德　一圖看懂彈劾難度

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

ET民調／屏東縣九大政策平均滿意度破7成　周春米就任縣長三周年整體施政表現76.3%

藍白要彈劾賴清德　總統府：只要合乎憲政都給予尊重

雙城論壇行程曝光　蔣萬安：希望這次交流一切順利

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

快訊／劉書彬被控職場霸凌　張啓楷挺助理：他認真專業是個人才

快訊／助理指控職場霸凌　劉書彬不予置評：辦公室管理有自己風格

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

瘦子喝豆汁：太屌了　「我見一個喝一個」已盯上（？）

政治熱門新聞

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

快訊／白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」　籲立刻辭立委

柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

財政部曝「普發現金」最新情況

藍白要彈劾賴清德　總統府：只要合乎憲政都給予尊重

更多熱門

相關新聞

快訊／助理指控職場霸凌　劉書彬不予置評：辦公室管理有自己風格

快訊／助理指控職場霸凌　劉書彬不予置評：辦公室管理有自己風格

白委劉書彬的前助理邱子安昨發表長文，指控劉書彬「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」，更細數包含言語霸凌、禁止助理簽連署、折磨、監視下屬為樂等行為，甚至導致下屬有自傷行為，邱也批評劉書彬「應該離開立法委員的職位」。據了解，該位助理目前在另名白委辦公室就職。對於爆料，劉書彬被大批媒體堵訪時表示，這是很奇怪的問題，他是被資遣，我不予置評，每個人辦公室管理有自己的風格。劉書彬講完轉身離去，並表示，「不講了，我不予回應喔」。

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

前院長性騷女下屬敗訴　示愛書籤成鐵證

前院長性騷女下屬敗訴　示愛書籤成鐵證

張雪如雙手搓臉聲援柯文哲！粉專轟白痴

張雪如雙手搓臉聲援柯文哲！粉專轟白痴

關鍵字：

職場霸凌劉書彬助理爆料立委風波自傷事件民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面