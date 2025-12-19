快訊／白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」　籲立刻辭立委

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委劉書彬的前助理邱子安昨（18）日晚間發表長文，指控老闆劉書彬「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」更細數包含言語霸凌、禁止助理簽連署、折磨、監視下屬為樂等行為，甚至導致下屬有自傷行為，邱也批評劉書彬「應該離開立法委員的職位」。據了解，該位助理目前在另名白委辦公室就職，而在爆料出來後，劉書彬國會辦公室第一時間並未回應，記者也直擊，劉書彬則是在議場找藍委抱怨，「我今天又有一個新戰場哈哈哈」。

邱子安指控，劉書彬對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒有提供該員工公用電腦。

邱指出，劉書彬要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置，指控下屬犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安指控，劉書彬女士再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作。因他深知該案茲事體大，恐要「帶著鋼盔向前衝」，甚至連內部都會有壓力，不堪承受她羞辱事的言詞，因此當場失控自傷。

邱子安指出，在他最後離職的一個月間，劉書彬女士又突發奇想，回想當初初登場質詢，曾有一度口誤將「奈米」講成「米」，在她苦思近四個月之後，終於獲得了成長進步的秘方：因為當時媒體沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來建立機制，就可以避免，「我，是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。