10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」　網搖頭：11月也上20天

▲原PO直呼，周休三日太痛苦！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

9月底放了一個3天連假，緊接著10月又接連放3個3天連假，讓許多上班族、學生很開心，不過，也有網友發文坦言，因為周休三日的關係，所以他反而要自主加班，真的太痛苦了，難道只有他工作做不完嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「周休三日太痛苦了」為標題發文表示，他看到很多人對周休三日感到滿意，但作為一個每個禮拜都要產出報告的人，周休三日就等於休息兩天，然後自主加班一天。原PO更說，他當時一看到10月有好幾個假日，內心真的快抓狂，難道只有他沒辦法做完手上的工作，要把電腦帶回家瘋狂加班嗎？

貼文曝光後，底下網友則回應，「這是公司問題，不是假的問題」、「你公司有問題」、「怎麼不找找你自己的問題」、「10月和沒有連假的11月上班日都是20天，所以做不完要評估是公司工作安排有問題，或是自己做事方法需要調整」、「實測成果發表，周休三日不管對生理還是心理，都有極大的修復良效，讚啦」。

也有網友表示，「哥我懂你，IG上的人都在出國玩，只有我這個小丑在加班，不要聽別人說什麼活該自己選的不換公司這種狗屁風涼話，人在屋簷下不得不低頭」。