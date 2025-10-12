通緝犯拘留室自殘原因曝光！被逮時攻擊警　裝病求送醫想逃

▲過失致死通緝的洪男（圖右），遭逮時多次企圖逃逸，最後竟在拘留自殘，想趁就醫逃跑遭識破。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局土城分局，日前逮獲一名涉嫌過失致死的通緝犯，警員押送至拘留室置後，該名男子卻企圖輕生，鮮血濺滿整個拘留室，所幸負責看管警員及時發現，隨即由救護車將男子送醫，經治療後已無大礙。初步了解，當初男子開聯結車肇事，擔心面臨巨大賠償及刑期，又想趁就醫時逃跑，才做出自殘舉動。

據了解，開聯結車的49歲洪姓男子，去年（113）初在國道3號安坑交流道附近，撞上轎車導致車上1人死亡，經國道警方偵辦，涉及過失致死罪移送台北地檢署，並聲請羈押獲准，偵查終結後經由北院裁定10萬元交保，但在審理期間，許男卻無故未到庭，去年底遭台北地院發布通緝。

▲警方盤查時，洪男掙脫控制想逃，遭警員壓制逮捕。

洪男被通緝後，就與前妻躲在新北土城一帶同住，前天（10日）傍晚6時許，洪男與前妻到土城延吉街用餐，巡邏警員經過察覺洪男神情異常，隨即上前盤查，洪男卻企圖逃逸，並對攻擊追捕的警員，最後仍遭逮捕，卻還假藉身體不適要求送醫，但在醫院檢查時又想脫逃，但被戒護警員發現立即阻止。

洪男被帶回派出所依過失致死罪通緝偵辦，另因拒捕依妨害公務罪一併處理，隨後轉送至分局拘留室安置，待隔天移送。但次日（11）早上6時許，許男趁看管警員不注意，又故技重施在拘留室內自殘，疑似想再趁就醫時脫逃，幸好被警員及時發現，送醫治療並嚴加看管。出院後移請台北地院，警方建請羈押獲准。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995