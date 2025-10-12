根本沒搭車卻謊報「搭高鐵遺失200萬」　台北男遭判誣告罪

▲高鐵。（圖／記者彭懷玉攝）



記者張靖榕／綜合報導

王姓男子明知自己並未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻蓄意向鐵路警察報案，謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，企圖誣陷不明人士涉犯侵占遺失物罪。台北地檢署因此依誣告罪將他起訴，台北地方法院審理後認定王男行為嚴重浪費司法資源，依未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決指出，王男於2024年8月19日晚間9時許，到鐵路警察局台北分局報案，聲稱當天自台中搭乘高鐵北上，於台北站下車時，遺失一只內有200萬元現金的後背包，懷疑遭不明人士侵占。

鐵路警方隨即依照程序展開調查，並調閱車站監視器畫面，發現王男當天根本未出現在台中站與台北站間的任何高鐵設施，其所述情節完全虛構，警方因而認定王男涉犯誣告罪，將案件移送台北地檢署偵辦。

開庭期間，王男坦承捏造報案，法院審理後認為，其虛構情節導致司法與警察資源遭到浪費，更讓無辜民眾可能蒙受刑事追訴風險，行為不可輕忽。但法官也考量王男犯後坦承犯行、態度尚可，且目前無業、經濟拮据，遂依刑法第172條「未指定犯人誣告罪」規定從輕量刑。

法院最終判處王男有期徒刑3月，得以新臺幣1000元折抵1日刑期，選擇繳納罰金替代服刑。根據判決理由，王男學歷僅為高中肄業，生活陷入困頓，是促使他妄圖誣告的主要背景因素。