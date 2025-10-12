張亞中點名鄭麗文痛批中國介選　朱立倫：6位候選人要更團結

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於18日投票，候選人郝龍斌、張亞中相繼指出，中國網軍介入黨內選舉，試圖影響結果；張亞中更直接點名對手鄭麗文，「適可而止！妳做的就承認，不是妳做的妳就公開否認 」。國民黨主席朱立倫今（12日）受訪表示，希望黨主席選舉6位候選人讓國民黨更團結、更強，「我在國際日當天已經多次強調，對我來說就是大家加油，希望能平順選出下任黨主席」。

朱立倫上午出席「第73屆華僑節大會」，對於黨主席選戰陷入中國介選爭議時指出，希望黨主席選舉6位候選人讓國民黨更團結、更強，「我在國際日當天已經多次強調，對我來說就是大家加油，希望能平順選出下任黨主席」。另對媒體追問「鄭麗文責任額還欠黨中央120萬元？」朱則說，每位都符合黨主席參選資格，都沒問題。

對於郝龍斌直接點名鄭麗文，郝龍斌今低調表示，這件事自己不清楚，但確實參選以後，看到非常多假帳號、假IP，都是在3個禮拜前才成立，集中火力造謠攻擊抹黑他，很多都不是事實，但廣為流傳，「對我造成很大的傷害是事實」。

至於面對中國介選的疑慮四起，是否支持國安法、反滲透法修法？對此，郝龍斌說，現在民進黨的修法都是用來打擊迫害在野黨，現在相關的法律及工具很多，善用對國安就會有保障。