當選國民黨主席3個月內率團訪陸　羅智強：恢復馬英九執政兩岸榮景

▲國民黨主席候選人羅智強拋當選國民黨主席3個月內將率青年團訪大陸。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將於18日改選黨主席，候選人羅智強今（12日）表示，他相信追求和平是兩岸的最大共識，但民進黨執政後，兩岸只剩仇恨，所以若當選黨主席，將恢復前總統馬英九執政時的兩岸榮景、如果當選，三個月內將率領青年訪問團前往大陸，推動二次破冰。

羅智強12日上午透過新聞稿指出，兩岸要有尊嚴的對話，對岸若對台軍事施壓、環台軍演，此舉絕非兩岸人民所樂見，因為他相信追求和平是兩岸的最大共識；他也認為，國民黨必須擁有強大自信，才能爭取兩岸間的實質對話。

羅智強表示，「在馬英九執政時代，兩岸交流曾較活躍，社會繁榮。主張國民黨應重拾那段榮景，以更自信的姿態主張，在中華民國憲法框架與九二共識基礎下，重啟對話。」

羅智強說，馬政府時期百業繁榮，連日月潭阿婆茶葉蛋都要抽號碼；但民進黨執政後，兩岸只剩仇恨。若當選黨主席，將找回和平，恢復馬英九執政時的兩岸榮景。

羅智強強調，他如果當選，三個月內將率領青年訪問團前往大陸，推動二次破冰，實質性推動兩岸交流、恢復交換學生制度，具體為國民黨重返兩岸事務搭建舞台。