台中男獨攀南投東坑山迷路求救　27警義消花4小時找到人

▲陳姓山友獨攀竹山鎮陳東坑山迷路，警義消急救員。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

台中一名56歲陳姓山友獨攀竹山鎮陳東坑山，下山時不小心迷路，見天色已晚，急忙請求支援，座標經定位在鹿谷鄉轄區。南投縣政府消防局救災救護指揮中心於昨(11日)17時44分獲報，立即前往搭救，前後共出動27名警義消，包含中華民國山難救助協會等多單位合作，終於在晚間23時51分接觸陳男，平安將他送下山。

南投縣政府消防局第三大隊獲報，隨即啟動山域救援機制，鹿谷分隊警義消共15名出勤，因陳姓山友從攔河堰竹山側入山，另增派竹山分隊警義消共5名出勤。竹山鎮民代表賴信宇得知本案後，主動聯繫社寮派出所、富州里長、富州社區發展協會及富州守望相助隊，投入7人協助搜索行動，總共出動27人。

鹿谷搜救人員19時40分集結於秀峰派出所，因得知從集集攔河堰上去，路多陡峭且部分峭壁須拉繩通過不好行走，研擬較近的搜救路線，故於20時09分從鹿谷初鄉八通關古道起登，竹山搜救人員20時31分從竹山枋寮巷側八通關古道起登。20時41分鹿谷搜救人員挺進路線被倒樹阻擋，且倒樹後方為懸崖，路線中斷，故下撤折返。21時21分竹山搜救人員與鹿谷下撤人員相遇，故兩隊搜救人員於22時18分改從迷途者原登山路線起登搜救。

中華民國山難救助協會中區搜救委員會總教練游顯宗獲悉本案後，主動提供今年4月林保署公告巡視路線，該路線蠻靠近迷途者，但因搜救人員皆已派出，故游總教練另找林保署竹山工作站鍾沅凱一同於22時50從鹿谷秀峰上山找人，於23時51分接觸迷途者，提供飲水食物，12日00時29分將迷途者帶至秀峰派出所。