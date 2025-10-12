南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

▲南投國慶煙火。（圖／翻攝南投人聊天室2.0（備用））



記者張靖榕／綜合報導

南投縣首度承辦國慶焰火，卻因施放效果不佳、現場煙霧瀰漫，加上散場接駁問題引發許多人抱怨，網路上甚至出現「史上最爛國慶焰火」的批評。對此，縣長許淑華於11日傍晚回應指出，焰火煙霧無法快速散去將向國防部軍備局反映，盼未來可作調整改進，至於交通接駁則坦言仍需努力，縣府將持續檢討與強化。

許淑華說明，焰火觀賞當晚風勢較小，導致煙霧滯留，影響現場觀賞品質。她強調，這種情形在台北101跨年或日月潭花火節也曾出現，已責成相關單位將狀況彙整，向負責施放的軍備局提出回饋，期望未來有更好的施放與排煙計畫。

針對最受民眾詬病的交通接駁問題，許淑華承認是此次籌辦活動中的最大挑戰。她指出，南投作為觀光大縣，致力推動低碳旅遊，因此接駁系統必須更加完善，這次經驗將成為未來精進的重要參考。

南投縣政府進一步說明，當日搭乘接駁車人數約為1.7萬人，進場時間從下午2時至6時30分，共調度190輛遊覽車負責接駁。然而散場人潮集中，加上每輛車僅40人座，導致必須至少跑3趟才能完成疏運。為加速接駁流程，縣府也與警方合作，臨時調整部分接駁路線行駛國道3號，最終於晚間11時30分完成整體人潮疏運作業。

縣府強調，將針對焰火施放及接駁疏運兩大問題進行總體檢與改進，希望未來有機會再辦大型活動時，能給民眾更好的體驗。