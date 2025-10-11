　
社會 社會焦點 保障人權

室友嫌女病患太吵！襪子塞嘴悶死她　荒唐院長竟蓋「自然死亡」

▲▼失智症,AI,諮詢,照護服務,科技應用,高齡化,日本。（圖／Pexels）

▲婦人住養護之家卻被塞襪悶死，院長還竄改死亡證明。（示意圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名患有精神疾病的許姓婦人住進養護之家後，被同房另一名住民嫌吵，於是趁許婦被餵藥、雙手遭約束帶綁住時，狠將襪子塞進她嘴裡，導致許婦窒息死亡。離譜的是，養護之家的蕭姓院長兼醫師疑為規避責任，竟在許婦死亡證明書上勾選「自然死」，企圖掩蓋真相，法院認定蕭姓院長登載不實，依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，許婦曾因精神疾病住院治療，出院後入住該養護之家安養，由於她時常自言自語、大聲喊叫，院方為避免干擾其他住民，睡前固定餵安眠藥，並以約束帶固定雙手。沒想到，2023年2月25日晚間，同房的住民嫌她吵鬧，竟趁其昏睡無力反抗時，惡狠狠把襪子塞入她口中，導致她當場窒息。

隔日凌晨，看護巡房發現許婦嘴巴鼓鼓、毫無呼吸，嚇得立刻通報蕭姓院長，蕭男到場後，疑怕被家屬追究，未報警也未通報法醫相驗，竟直接在死亡證明書上填「自然死」，通知家屬前來辦後事，直到家屬覺得情況離奇報警，警方追查才揭露「塞襪奪命」的真相。

法院審理時，蕭院長辯稱開立證明是因家屬不願相驗，且他認為襪子「塞得不深」，死者可能是受到驚嚇導致呼吸心跳停止，並堅稱「只是操作錯誤」。但法院調查發現，蕭男早知許婦嘴被塞襪的情況，仍登載「自然死亡」，明顯有意掩蓋事實，依行使業務上登載不實文書罪判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

10/10 全台詐欺最新數據

台中一個詐騙集團去年遭破獲後，集團成員20人（18男2女）竟南下高雄準備搭漁船偷渡，高雄檢警接獲線報，去年8月6日前往高雄港查緝，果然在清查「海X九號」漁船時，聽到微弱的敲擊聲，最後查緝人員在3坪左右的暗艙內找到這20人，他們辯稱是要出海釣魚，檢、警發現其中18人因涉案遭限制出境，其餘2人另案通緝中，檢方事後將偷渡集團的杜姓主嫌等7人起訴，法院審理後，依違反入出國及移民法判處7人3年10月到1年8月不等徒刑。

