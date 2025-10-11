85歲婦闖紅燈被機車猛撞命危！噴飛畫面曝　騎士沒禮讓也要罰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（11）日清晨發生一起車禍，一名85歲女子闖紅燈穿越馬路時，遭到一部機車高速衝撞，2人當場噴飛，其中女行人頭部創傷，目前在醫院插管急救。

事發在11日清晨5點20分，警消獲報，三民區九如一路、堯山街口發生交通事故。救護人員到場時，發現一名婦人頭部受傷、肢體擦挫傷、意識不清，緊急將她送醫搶救，名男騎士則身體輕微擦挫傷，拒絕就醫。

▲女行人闖紅燈遭騎士撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時21歲羅姓男子騎乘機車，沿九如一路直行，與此同時，85歲方姓女行人闖紅燈行駛於行人穿越道，雙方於路口發生碰撞，雙雙噴飛受傷。

警方到場後對羅姓騎士實施酒測，確認羅男沒有酒駕情形。初步研判羅姓男騎士行駛接近行人穿越道，見有行人穿越時，未讓行人先行通過，違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲女騎士遭飛車衝撞瞬間。（圖／記者許宥孺翻攝）



另外，方姓女行人送醫後插管急救，目前已恢復意識，由於她不依號誌之指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，警方依法處新臺幣500元罰鍰。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。