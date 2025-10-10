男「戴頭燈」陳屍礦坑成白骨　死亡逾半年！詭異現場畫面曝

▲男子陳屍於牛伏礦體下方的礦坑，身分與死因、進坑目的都還有待釐清。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

一名民眾7日下午2時許前往新北市瑞芳區牛伏礦55號礦場附近登山健行時，意外在礦坑深處發現一具疑似人類的骸骨，初步鑑識確認確為男性，死亡時間疑已超過半年，死者頭部留有頭燈，該礦坑位於牛伏礦體下方，通道錯綜複雜，陳屍位置為一處死路，至於男子是前往淘金還是登山發生意外，有待檢警進一步調查。

瑞芳警分局表示，初步鑑識確認死者為男性，遺骸完整、未見明顯外傷，頭上戴有頭燈，現場留有衣物、香菸、防摔手套、空保特瓶及手電筒等物品，但無任何身分證明文件，初步研判死亡時間已超過半年，暫列「無名屍」處理。

基隆地檢署檢察官8日下午陪同法醫相驗後指出，死者身高約150至160公分，手、腳與頭部皆無外傷，死亡方式不詳、死因仍待釐清，將暫時冰存待法務部法醫研究所進一步複檢，以確認死亡時間與原因。警方也已通報轄內各單位，清查是否有長期失聯人口或閒置車輛，以協助比對死者身分。

死者陳屍地點礦坑位於牛伏礦體下方，通道錯綜複雜，發現地點更是死路一條，至於死者是否因為金價大漲，前往山區挖礦淘金，還是登山迷路喪命，有待警方進一步了解。警方也呼籲，山區礦坑地形複雜且多處廢棄未設照明，民眾切勿擅自進入，以免發生危險。