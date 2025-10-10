瑞芳牛伏礦坑驚見白骨「頭戴頭具」　疑淘金迷路喪命！死亡逾半年

▲瑞芳牛伏礦礦坑深處發現一具無名屍。（圖／翻攝自《新北市觀旅局》網站）

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

一名民眾7日下午2時許前往新北市瑞芳區牛伏礦55號礦場附近登山健行時，意外在礦坑深處發現一具疑似人類的骸骨，嚇得趕緊報警，警方獲報後立即趕往現場，經初步鑑識確認確為男性，死亡時間疑已超過半年，現場雖然沒有明顯打鬥痕跡，但頭部留有頭燈，至於死者的身分，以及前往山區的目的是登山健行，還是因為金價飆漲，前往山區挖礦淘金，有待進一步調查釐清。

瑞芳警分局指出，該礦坑位於牛伏礦體下方，洞內無光源、通道錯綜複雜，發現地點更是死路一條。死者遺骸完整、未見明顯外傷或損毀，頭上戴頭燈，現場留有衣物、香菸、防摔手套、空保特瓶及手電筒等物品，但無任何身分證明文件。警方隨即將遺骸與相關物品移送至基隆市殯儀館保存，初步研判死亡時間已超過半年，暫列「無名屍」處理。

基隆地檢署檢察官8日下午陪同法醫相驗後指出，死者身高約150至160公分，手、腳與頭部皆無外傷，死亡方式不詳、死因仍待釐清，將暫時冰存待法務部法醫研究所進一步複檢，以確認死亡時間與原因。警方也已通報轄內各單位，清查是否有長期失聯人口或閒置車輛，以協助比對死者身分。

至於死者是否因為金價大漲，前往山區挖礦淘金，還是登山迷路喪命，有待警方進一步了解。