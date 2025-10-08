香港8個月2.8萬件詐騙案　遭詐金額破200億元

▲香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方今年前8個月共接獲28379宗詐騙案，損失金額高達50.2億港元（約210億元新台幣），與去年同期比較，案件數下跌了1%，金額則是減少了14.5%。

香港保安局局長鄧炳強在書面回覆立法會議員質詢時表示，發生在今年前8個月的28379宗詐騙案之中，涉及本地學生和內地學生的電話騙案分別為184宗及86宗，損失金額分別約為3200萬元及7500萬元。

鄧炳強提到，損失金額最高的學生遭詐騙案是4月的「假冒官員」電話騙案，損失超過1千萬元，受害人為一名25歲內地來港大學生，他在今年4至7月期間按騙徒指示將1097萬元分多次存入多個指定的本地銀行帳戶。警方於同年7月拘捕2名內地男子，並已起訴2人共3項「洗黑錢」罪。

鄧炳強說，警方注意到近來涉及學生的電話騙案多涉及假冒外賣平台發送釣簡訊，指示受害人致電「假客服」，再誘騙其支付「保證金」以取消訂單。更有不少詐騙集團透過Facebook、Instagram、WhatsApp等平台，誘使學生參與虛假的「刷單」活動。

鄧炳強強調，如發現有懷疑詐騙內容，警方會要求有關社交媒體平台即時移除，並採取適當的跟進行動。今年1月至8月，相關平台已按警方要求，檢視及移除超過6.7萬個詐騙內容。

香港警方先前曾與個別院校合作，進行有關大學生詐騙認知的調查，收集超過3000份回覆，發現近85%受訪者曾參與「網上學習套件」，而曾完成學習套件的學生遭遇詐騙而有金錢損失的比率，比未曾參與者低58個百分點。