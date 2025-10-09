打生長激素是迷思！營養師點2原因雞長超快：別讓這種鬼話傳下去

▲網傳肉雞有打生長激素，營養師鄭重澄清。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

呂孟凡營養師9日晚間在社群分享，家中意外發現一包標榜「不施打生長激素，確保雞隻健康」的雞肉產品，讓她感到相當困惑，「我不知道廠商是不是故意的，但這個言下之意很像是其他雞隻有打生長激素。」

呂孟凡營養師強調，這樣的標語容易讓人誤以為市面上的雞都可能施打生長激素，事實上這是長年流傳的錯誤觀念。她表示，自己每次在演講澄清這個迷思時，台下還是有不少人半信半疑，「白肉雞從孵化到宰殺只需約1個月，雞農期間忙於施打各種疫苗，根本沒多餘時間，也不可能花高昂成本去打生長激素」。

呂孟凡進一步說明，雞隻成長快速主要靠「育種」以及「飼料改良」兩大因素，這些技術早已能讓雞在短時間內長大，不需要額外施打生長激素。她也特別補充，黑羽土雞的飼養期較長，約需4至5個月，但同樣沒有施打激素的情況，這點獲得畜牧專業人士及現任雞農的網友認同。

網友留言也紛紛響應，獸醫系畢業的網友表示，如果真的有施打激素，還真想看看黑羽土雞能長多大，且生長激素的價格甚至高於雞隻本身。另有動科系網友科普，白肉雞是透過特定品種雜交與多年育種才具備現在的生長速度，並非靠藥物刺激。還有網友查證，改善人類矮小症的生長激素價格高昂，施打一次就要數千元，讓雞農根本不會為了養雞而投入這筆費用。

不少人也分享親身經歷，表示即使醫師或市面推銷員仍會誤導消費者，認為「不打激素」的雞肉較健康，導致民眾對雞肉產生不必要的疑慮。多位雞農和專業人士都反映，這類謠言已經根深蒂固，時常需要花時間向消費者解釋，甚至連藥物標示也常被誤解。呂孟凡營養師呼籲，雞肉生長激素的傳言應該停止流傳，消費者可安心食用台灣雞肉，不必再被行銷話術誤導。