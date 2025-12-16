老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

▲鹽酥鴨店老闆酒駕撞死23歲清潔員，店家粉專緊急關閉。（圖／翻攝自Facebook）



記者柯振中／綜合報導

台南市安平區16日上午發生死亡車禍，48歲鄭姓男子駕駛賓士車輛撞死23歲陳姓女清潔員，身分被起底是鹽酥鴨店的老闆。事發後不少網友感到憤怒，大量留言湧入該店家的粉專、Google評論狂罵，粉專也因此緊急關閉。

根據調查，陳女16日上午與同樣在清潔公司任職的男友一起出車收垃圾，8點多行經慶平路時，陳女返回車位確認是否有民眾誤丟回收物，怎料短短幾秒的時間，就遭酒駕的鄭男駕駛賓士車撞上，導致當場傷重不治。

案發後賓士車車頭嚴重毀損，鄭男受困在車內，經過救護人員車體破壞後，成功脫困送醫。後續警方進行酒測，發現酒測值高達0.95，已經嚴重超標，因為涉嫌酒後駕車致人於死罪，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

事後鄭男被起底，是安平知名鹽酥鴨店的老闆，許多網友得知消息後，氣得到Google評論、臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」、「喝酒不開車 不吃烤鴨。」

由於有大量網友湧入，該粉專已經緊急關閉，而Google地標也被改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」，顯見群眾憤怒難平。至於詳細案發經過為何，仍待後續釐清。