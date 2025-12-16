　
社會焦點 保障人權

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

▲肇事男身分遭起底，是安平區一家鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝自Facebook）

▲鹽酥鴨店老闆酒駕撞死23歲清潔員，店家粉專緊急關閉。（圖／翻攝自Facebook）

記者柯振中／綜合報導

台南市安平區16日上午發生死亡車禍，48歲鄭姓男子駕駛賓士車輛撞死23歲陳姓女清潔員，身分被起底是鹽酥鴨店的老闆。事發後不少網友感到憤怒，大量留言湧入該店家的粉專、Google評論狂罵，粉專也因此緊急關閉。

根據調查，陳女16日上午與同樣在清潔公司任職的男友一起出車收垃圾，8點多行經慶平路時，陳女返回車位確認是否有民眾誤丟回收物，怎料短短幾秒的時間，就遭酒駕的鄭男駕駛賓士車撞上，導致當場傷重不治。

▲肇事男身分遭起底，是安平區一家鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝自Facebook）

▲鹽酥鴨店老闆酒駕撞死23歲清潔員，店家粉專緊急關閉。（圖／翻攝自Facebook）

案發後賓士車車頭嚴重毀損，鄭男受困在車內，經過救護人員車體破壞後，成功脫困送醫。後續警方進行酒測，發現酒測值高達0.95，已經嚴重超標，因為涉嫌酒後駕車致人於死罪，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

事後鄭男被起底，是安平知名鹽酥鴨店的老闆，許多網友得知消息後，氣得到Google評論、臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」、「喝酒不開車 不吃烤鴨。」

▲▼台南鹽酥鴨店的粉專被灌爆，緊急關閉。（圖／翻攝Facebook）

▲鹽酥鴨店老闆酒駕撞死23歲清潔員，店家粉專緊急關閉。（圖／翻攝自Facebook）

由於有大量網友湧入，該粉專已經緊急關閉，而Google地標也被改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」，顯見群眾憤怒難平。至於詳細案發經過為何，仍待後續釐清。

 
12/14 全台詐欺最新數據

老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

台南市安平區16日上午發生酒駕奪命事故。台南地檢署指出，鄭姓男子酒後駕車行經安平區慶平路時，衝撞正在作業的清潔車，導致陳姓隨車清潔人員當場傷重不治。檢方複訊後，認定鄭嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

關鍵字：

酒駕鹽酥鴨死亡車禍台南清潔員

