不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

▲醫師分享，永久性化學物質並非無法完全改變，透過3種方式有機會讓濃度下降。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

營養醫學醫師劉博仁分享一名腎臟癌患者的臨床案例指出，長期被稱為「永遠化學物質」的PFAS（全氟及多氟烷基物質），並非完全無法改變，透過系統性的生活調整與環境暴露管理，體內PFAS濃度確實有機會逐步下降，顯示環境風險並非不可逆的命運。

劉博仁說明，該名患者本身沒有抽菸、飲酒等不良習慣，在確診腎臟癌後進行PFAS檢測，初次檢測時PFOS（全氟辛烷磺酸）數值高達約62ng/mL，其他PFAS亦處於偏高或中等範圍，隨即開始安排排毒與生活型態調整。經過半年以上的系統性管理後，PFOS先降至56ng/mL，再於一年後回診時進一步下降至16ng/mL，回到正常參考範圍，其餘PFAS數值也同步下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，這樣的變化並非短期奇蹟，而是長期累積調整的結果。PFAS為一大類人工合成化學物質，因不易分解、易在人體內累積、半衰期極長，被稱為「永遠化學物質」。現有研究顯示，PFAS與免疫功能下降、血脂異常、腎臟疾病及腎臟癌風險、肝臟代謝負擔，以及孕期相關風險有關，雖然科學研究並未直接定論其必然致癌，但在腎臟與肝臟等解毒器官中，被視為重要的環境風險因子。

劉博仁表示，許多患者回顧後才發現，PFAS的長期暴露多來自日常生活細節，例如刮傷或老舊的不沾鍋、外食常用的紙杯與紙餐盒、防水防污衣物，以及部分化妝品與清潔用品，這些並非一次性攝取造成問題，而是年復一年逐漸累積。

針對該名患者的調整重點，劉博仁指出，首要關鍵是源頭減量，包括更換刮傷不沾鍋，改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵材質，減少一次性外食包裝並自備容器，同時留意生活用品是否標示不含PFAS。其次為飲水與飲食調整，透過合適的濾水設備、增加蔬菜、豆類與全穀類攝取，降低加工食品比例，以減輕腸肝循環負擔。第三則是支持腎臟與肝臟功能，維持規律作息、適度活動，避免不必要的藥物與毒性暴露，並定期追蹤檢驗。

劉博仁強調，PFAS不可能在短時間內完全清除，但透過持續管理可以逐步下降。他也提醒，分享此案例並非主張PFAS是癌症的唯一原因，或降低PFAS就能治癒癌症，而是希望傳達「部分環境風險是可以被管理與降低的」。對於癌症患者或慢性病、腎臟病與肝病族群而言，減少化學負擔，有助於為身體爭取更多修復空間。