　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

▲▼醫師,男醫生,愛情,愛慕,醫療。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲醫師分享，永久性化學物質並非無法完全改變，透過3種方式有機會讓濃度下降。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

營養醫學醫師劉博仁分享一名腎臟癌患者的臨床案例指出，長期被稱為「永遠化學物質」的PFAS（全氟及多氟烷基物質），並非完全無法改變，透過系統性的生活調整與環境暴露管理，體內PFAS濃度確實有機會逐步下降，顯示環境風險並非不可逆的命運。

劉博仁說明，該名患者本身沒有抽菸、飲酒等不良習慣，在確診腎臟癌後進行PFAS檢測，初次檢測時PFOS（全氟辛烷磺酸）數值高達約62ng/mL，其他PFAS亦處於偏高或中等範圍，隨即開始安排排毒與生活型態調整。經過半年以上的系統性管理後，PFOS先降至56ng/mL，再於一年後回診時進一步下降至16ng/mL，回到正常參考範圍，其餘PFAS數值也同步下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，這樣的變化並非短期奇蹟，而是長期累積調整的結果。PFAS為一大類人工合成化學物質，因不易分解、易在人體內累積、半衰期極長，被稱為「永遠化學物質」。現有研究顯示，PFAS與免疫功能下降、血脂異常、腎臟疾病及腎臟癌風險、肝臟代謝負擔，以及孕期相關風險有關，雖然科學研究並未直接定論其必然致癌，但在腎臟與肝臟等解毒器官中，被視為重要的環境風險因子。

劉博仁表示，許多患者回顧後才發現，PFAS的長期暴露多來自日常生活細節，例如刮傷或老舊的不沾鍋、外食常用的紙杯與紙餐盒、防水防污衣物，以及部分化妝品與清潔用品，這些並非一次性攝取造成問題，而是年復一年逐漸累積。

針對該名患者的調整重點，劉博仁指出，首要關鍵是源頭減量，包括更換刮傷不沾鍋，改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵材質，減少一次性外食包裝並自備容器，同時留意生活用品是否標示不含PFAS。其次為飲水與飲食調整，透過合適的濾水設備、增加蔬菜、豆類與全穀類攝取，降低加工食品比例，以減輕腸肝循環負擔。第三則是支持腎臟與肝臟功能，維持規律作息、適度活動，避免不必要的藥物與毒性暴露，並定期追蹤檢驗。

劉博仁強調，PFAS不可能在短時間內完全清除，但透過持續管理可以逐步下降。他也提醒，分享此案例並非主張PFAS是癌症的唯一原因，或降低PFAS就能治癒癌症，而是希望傳達「部分環境風險是可以被管理與降低的」。對於癌症患者或慢性病、腎臟病與肝病族群而言，減少化學負擔，有助於為身體爭取更多修復空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊
北市清潔婦下班騎單車返家　捲公車底慘死…家屬認屍淚崩
大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

睡眠不足害短命！醫師揭最新研究：不能只睡6小時

單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

室內裝修公司標下炸藥採購　顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

睡眠不足害短命！醫師揭最新研究：不能只睡6小時

單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

室內裝修公司標下炸藥採購　顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

美國公布11月失業率升至4.6%　創下4年來新高

澳洲恐攻被擊斃槍手來自印度　家屬也傻眼：不清楚他為何變激進

睡眠不足害短命！醫師揭最新研究：不能只睡6小時

關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

生活熱門新聞

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

全台有雨！　「下最大」時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重猴出沒！包尿布霸佔機車坐墊

單車賽集體闖紅燈警在旁滑手機！高雄百K賽挨轟

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！

2026馬年！　5生肖換工作發大財

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

更多熱門

相關新聞

一名火鍋店員工發現老闆叫了兩大籃茼蒿，就怕會沒人吃，結果老闆信心滿滿回應，「這是火鍋神菜啊」。文章引發網友熱議，「超百搭，連泡麵都不能沒茼蒿」、「一丟下去整鍋湯都毀了」。事實上，有營養師指出，茼蒿能助腸道蠕動、促進排便，能加速運動時的脂肪燃燒速度，也可提高肝臟的解毒功能。

膚況差和「腸漏」有關　醫教5招恢復美肌：每天至少25克膳食纖維

膚況差和「腸漏」有關　醫教5招恢復美肌：每天至少25克膳食纖維

肝癌女「永遠化學物質」超標　醫揪元兇：都在日常生活中

肝癌女「永遠化學物質」超標　醫揪元兇：都在日常生活中

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰

小S女兒靠「耳穴貼」養生排毒　失眠、便秘都有解！

小S女兒靠「耳穴貼」養生排毒　失眠、便秘都有解！

關鍵字：

PFAS腎臟癌生活調整排毒環境風險

讀者迴響

熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

基隆嚴重車禍！轎車猛撞機車再自撞1傷1命危

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面