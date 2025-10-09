賴清德1句話「川普正偷偷開心」　她笑：終於進入權力遊戲了

▲賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（圖／總統府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

總統賴清德近日表示，若美國總統川普能促使中國放棄武力犯台，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。後來白宮回應，稱川普確實配得上諾貝爾和平獎。對於雙方互動，財經網美胡采蘋就在臉書表示，「現在終於開始努力做總統」。

賴清德在接受《華爾街日報》及美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」的專訪中，多次強調中國對台灣持續施壓的事實，若川普能促使中國放棄對台動武，這將是對全球和平的重大貢獻，「絕對值得獲得諾貝爾和平獎」。對此，白宮方面回應，稱川普的確配得上諾貝爾和平獎，而且不只一次。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，賴威廉（指賴清德）終於進入「權力遊戲」了，白宮已讀已回，相信川普正在偷偷開心。她說，之前6、7月真的太自大又太驕傲，講的話都沒必要又敗票，「現在終於開始努力做總統」。

不過胡采蘋也說，其實沒關係，蔡英文過去也是這樣，是一直到韓流出現、遭到大潰敗，才變成大家的小英總統，「期盼威廉也能專心政策，用心在治理上面」。

胡采蘋最後提到，台灣有太多事情要做，「我們的國家正走在一個轉大人的路上」，相信十年之後，台灣會變成亞洲一霸的中型國家，經濟、科技和軍事都比澳洲等國家更重要，台灣會從一個沒有存在感的國家，變成受全球倚重和尊敬的強國。