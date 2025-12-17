下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

▲阿伯就診褲子一脫，陰毛間爬動的陰蝨與大量蟲卵，讓醫師看傻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾羿翔／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜近日在社群平台分享門診經驗，一名曾接受性功能障礙治療的年長阿伯回診時表示下體搔癢，是因為日前在與「妹妹」親密接觸時，被對方察覺異狀並建議就醫。阿伯褲子一脫，映入眼簾的卻是陰毛間爬動的陰蝨與大量蟲卵，讓顧醫師看傻眼。

顧芳瑜發文分享，治療過性功能障礙的伯伯回診，以為他狀況又變差了。結果伯伯說「不是啦，我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候他說我這個有問題叫我回來看。」顧芳瑜本來以為伯伯在開幽默雙關，結果褲子一脫，讓他看了直呼「簡直像動物方城市」，看到許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去...陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵。

「台灣現在已經很少這種感染了」顧醫師也不忘幽默地說道，「伯伯你找的妹妹真的很專業！」

陰蝨，又稱蟹蝨，通常附著在陰毛、腋毛等體毛濃密處，透過親密接觸傳染，衣物和床鋪也是陰蝨的重要傳播途徑。感染者常會感到搔癢難耐，毛髮根部可見蟲體或蟲卵。



被陰蝨寄生後，通常會出現如下徵症：

1.陰部搔癢，特別是夜間搔癢更甚；

2.陰部出現紅疹、丘疹、血痂或青斑；

3.內褲上有鐵鏽色粉末狀或顆粒狀虱糞

4.陰毛根部可發現鐵鏽色或紅褐色橢圓形蟲卵

5.陰毛處發現陰蝨活動



若民眾有類似搔癢或異常症狀，應儘早就醫診斷與治療，同時注意性接觸衛生，避免性病或寄生蟲感染傳播。