三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

▲三重街口出現尿布猴亂竄。（圖／翻攝自Facebook／我是三重人 We Are Here）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三重街頭近日出現離奇畫面，一隻身上包著尿布、胸前還綁著寵物牽繩的台灣獼猴，竟獨自坐在機車座墊上東張西望，畫面被民眾拍下後上傳社群，引發熱烈討論。事件發生在大同北路與民生街口，不少路人圍觀，甚至有人試圖用香蕉引誘小猴子下來，所幸未發生意外。

警方接獲通報後，先將獼猴帶回派出所暫時安置，隨後通報新北市動物保護防疫處到場接手。動保處人員確認，該獼猴身穿尿布、明顯為人工飼養，已將其帶回妥善安置，並展開後續健康評估及來源追查。相關畫面曝光後，也引發網友怒批飼主不負責任，直言「可愛不是犯法的理由」。

動保處與專家提醒，台灣獼猴容易感染「疱疹B病毒」，屬人畜共通傳染病，人類若遭抓咬或接觸體液，恐有致命風險，加上長期人工飼養會讓獼猴喪失野外求生能力，不僅危及公共安全，也嚴重影響動物福利，因此絕不適合當作寵物飼養。

依《動物保護法》規定，台灣獼猴自2021年10月起已列為禁止飼養動物，僅限學術研究、救傷收容等特定用途，且須合法申請登記。私自飼養者，最高可處新台幣25萬元罰鍰。新北市動保處表示，將持續追查實際飼主，依法裁罰，並呼籲民眾若掌握相關線索，可撥打1999市民服務專線通報，共同維護公共安全與動物權益。