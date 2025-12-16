　
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

▲三重街口出現尿布猴亂竄。（圖／翻攝自Facebook／我是三重人 We Are Here）

▲三重街口出現尿布猴亂竄。（圖／翻攝自Facebook／我是三重人 We Are Here）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三重街頭近日出現離奇畫面，一隻身上包著尿布、胸前還綁著寵物牽繩的台灣獼猴，竟獨自坐在機車座墊上東張西望，畫面被民眾拍下後上傳社群，引發熱烈討論。事件發生在大同北路與民生街口，不少路人圍觀，甚至有人試圖用香蕉引誘小猴子下來，所幸未發生意外。

警方接獲通報後，先將獼猴帶回派出所暫時安置，隨後通報新北市動物保護防疫處到場接手。動保處人員確認，該獼猴身穿尿布、明顯為人工飼養，已將其帶回妥善安置，並展開後續健康評估及來源追查。相關畫面曝光後，也引發網友怒批飼主不負責任，直言「可愛不是犯法的理由」。

動保處與專家提醒，台灣獼猴容易感染「疱疹B病毒」，屬人畜共通傳染病，人類若遭抓咬或接觸體液，恐有致命風險，加上長期人工飼養會讓獼猴喪失野外求生能力，不僅危及公共安全，也嚴重影響動物福利，因此絕不適合當作寵物飼養。

依《動物保護法》規定，台灣獼猴自2021年10月起已列為禁止飼養動物，僅限學術研究、救傷收容等特定用途，且須合法申請登記。私自飼養者，最高可處新台幣25萬元罰鍰。新北市動保處表示，將持續追查實際飼主，依法裁罰，並呼籲民眾若掌握相關線索，可撥打1999市民服務專線通報，共同維護公共安全與動物權益。

12/14 全台詐欺最新數據

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

台北市信義區俗稱「超跑巷」的松壽路20巷，近年因夜店、酒吧聚集，假日常出現脫序行為。14日清晨6時許，兩名男子疑似酒後失控，在該巷內將玻璃酒瓶不斷拋向車道，造成瓶身碎裂，過程被民眾拍下並在網路流傳，連路過的外籍旅客也當場驚呼，引發網友熱議並質疑公共安全問題。

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

失智柯基犬遭虐　飼主稱情緒失控

失智柯基犬遭虐　飼主稱情緒失控

手搖飲老闆涉虐狗　動保處調查中

手搖飲老闆涉虐狗　動保處調查中

猩球崛起校園版！40獼猴飛越電網闖淵明國中

猩球崛起校園版！40獼猴飛越電網闖淵明國中

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

