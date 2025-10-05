遊憩景區來客數統計失真　觀光署修法明年起納AI人流偵測

▲觀光署明年納入「海、空運入境人次」、「AI人流偵測」等方式統計景區人次。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

為了解國內主要觀光遊憩據點遊客到訪趨勢，觀光署每月開放各機關填報人次，但過去屢被質疑數據不夠精確。觀光署預告修正「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，新增「海、空運入境人次」、「AI人流偵測」及「電信數據」等統計方式，明年上路。

觀光署每月開放中央各機關及地方政府填報景區到訪人次，涵蓋國家公園、國家級風景特定區、森林遊樂區、自然人文生態景觀區、國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場、文教場所、由政府或非政府設立、經營或委託管理的據點。過去多是以以門票數、停車數、住宿人次、資通訊設備、電子計數器、柵欄式計數設備等進行統計。

有民代曾質疑高雄市府宣稱高雄觀光人次連續2年全國第1，卻與財政部統計觀光產值排名不符，指市府數字灌水，連愛河周邊慢跑、買飯民眾全算進去。先前也有立委曾在立法院質疑，觀光署現有統計方法不夠精確。

觀光署近日預告修正「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，在既有統計方法下，新增較科學、客觀統計方式，如「海、空運入境人次計算」、「AI 精密人流偵測」及「電信數據」等。另為明確各據點遊客人次統計範圍，增訂「統計範圍面積」。

另外，觀光署也說，考量重要觀光景點建設期程及其客源培養約需2至3年，據點增刪修檢核時間從每年1次，調整為每3年1次檢討。

觀光署表示，過去據點遊客人次相較前一統計年度同期或上個月變動超過20％，填報機關應說明原因，如未妥善分析變動原因，經觀光署通知限期改善，未改善達3次者，將刪除該據點及不列入該年度統計。另外，配合統計資料封存作業，相關統計資料更正，以觀光署公告當月及其前3個月內數據為限，逾此期間將不予修正。