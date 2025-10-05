　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊憩景區來客數統計失真　觀光署修法明年起納AI人流偵測

▲▼ 大年初二新北市三峽老街人潮湧現 區公所人員拿著看板提醒民眾戴口罩 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲觀光署明年納入「海、空運入境人次」、「AI人流偵測」等方式統計景區人次。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

為了解國內主要觀光遊憩據點遊客到訪趨勢，觀光署每月開放各機關填報人次，但過去屢被質疑數據不夠精確。觀光署預告修正「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，新增「海、空運入境人次」、「AI人流偵測」及「電信數據」等統計方式，明年上路。

觀光署每月開放中央各機關及地方政府填報景區到訪人次，涵蓋國家公園、國家級風景特定區、森林遊樂區、自然人文生態景觀區、國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場、文教場所、由政府或非政府設立、經營或委託管理的據點。過去多是以以門票數、停車數、住宿人次、資通訊設備、電子計數器、柵欄式計數設備等進行統計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有民代曾質疑高雄市府宣稱高雄觀光人次連續2年全國第1，卻與財政部統計觀光產值排名不符，指市府數字灌水，連愛河周邊慢跑、買飯民眾全算進去。先前也有立委曾在立法院質疑，觀光署現有統計方法不夠精確。

觀光署近日預告修正「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，在既有統計方法下，新增較科學、客觀統計方式，如「海、空運入境人次計算」、「AI 精密人流偵測」及「電信數據」等。另為明確各據點遊客人次統計範圍，增訂「統計範圍面積」。

另外，觀光署也說，考量重要觀光景點建設期程及其客源培養約需2至3年，據點增刪修檢核時間從每年1次，調整為每3年1次檢討。

觀光署表示，過去據點遊客人次相較前一統計年度同期或上個月變動超過20％，填報機關應說明原因，如未妥善分析變動原因，經觀光署通知限期改善，未改善達3次者，將刪除該據點及不列入該年度統計。另外，配合統計資料封存作業，相關統計資料更正，以觀光署公告當月及其前3個月內數據為限，逾此期間將不予修正。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收
大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂
腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘
環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快
于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

遊憩景區來客數統計失真　觀光署修法明年起納AI人流偵測

重大突破！　4星座年底前絕地反擊

今年中秋不是滿月　天文館揭密：十五月亮十六圓

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

提早北返潮湧現！高公局揭19處塞車熱點　國5恐塞到午夜

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

遊憩景區來客數統計失真　觀光署修法明年起納AI人流偵測

重大突破！　4星座年底前絕地反擊

今年中秋不是滿月　天文館揭密：十五月亮十六圓

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

提早北返潮湧現！高公局揭19處塞車熱點　國5恐塞到午夜

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

用生理食鹽水洗傷口可以免了　跨國研究證實「自水來沖」效果相同

露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

約會幾次告白成功率最高？　有4個時機點最好

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

【你怎麼在這】萌貓趴車頂竟被載出門！主人發現超傻眼

生活熱門新聞

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

本世紀最晚中秋節來了　比去年晚19天

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

更多熱門

相關新聞

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

2025熱門AI工具大洗牌，自ChatGPT前幾年橫空出世以來，生成式 AI的熱潮迅速席捲全球，帶動各式人工智慧如雨後春筍般湧現。無論是工作、學習還是娛樂，AI早已滲透我們的日常。從自動生成文字、整理資料，到協助繪圖、影音製作，AI不僅是提升效率的利器，更是激發創意的強大夥伴。尤其在職場中，許多人已經習慣依靠AI來處理繁瑣任務，讓自己能專注在更具價值的思考與決策上。

AI新秀「Sora」衝上App Store第三名

AI新秀「Sora」衝上App Store第三名

陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了 遊客遇大雨擠著過夜

陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了 遊客遇大雨擠著過夜

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用

三星AI冰箱開賣送5萬元電子衣櫥

三星AI冰箱開賣送5萬元電子衣櫥

關鍵字：

觀光署景區AI

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面