同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

▲旅館同事因借貸280萬，她找兄弟討債，還連推婦人兩把，導致她（紅圈）顱內出血險喪命。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區9月30日下午發生一起討債糾紛，一家旅館的同事因為借貸280萬發生爭執，女債主找天道盟孔雀會會長等5人前往討債，在旅館附近堵人後，其中一名男子推擠欠債的女子，導致女子頭部著地、顱內出血，路人見狀通知警消到場，發現女子沒有呼吸心跳，緊急送醫後已經恢復意識。

警方調查，52歲潘姓女子與64歲張姓女同事，在萬華區西昌街一家老旅館上班，潘是櫃檯人員，因為借給張女280萬元，但張女卻遲遲沒有還錢，所以潘找來具有天道盟孔雀會會長的陶姓男子前往堵人。

潘姓女債主找來陶姓會長、簡姓男子、柯姓男子以及吳姓男子等4人，前往飯店找張女，張與一行人到隔壁騎樓談判，因無力償還，其中簡姓男子忍不住動手兩度推打張女。

張女第一次倒地後，簡男將張女扶起來並再度推打一次，第二次發現張女倒地後沒有起身，一夥人立刻離開現場，其他路人見狀後立刻通知警消，警消抵達後發現張女沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。

警方追查，簡男等人搭計程車逃往新北市三重區，想要換一台車逃逸，企圖製造斷點，但因車輛拋錨，所以只能找拖吊車幫忙，最後警方透過相關資料掌握嫌犯下落。

警方初步了解，潘女因為不滿被張女積欠280萬債務，且很久都沒有處理，所以私下聯繫陶姓男子幫忙出面協助討債，還承諾只要追討回債務，陶姓男子可以分走6成的債務當作酬勞。

張女送醫經過搶救後恢復生命跡象，警方也在30日晚間11時許拘提潘女、動手打人的簡男以及天道盟陶姓大哥、柯姓男子等4人，依照殺人未遂送辦，另名吳姓共犯也在30日到案說明，被依照相關罪嫌函送法辦。