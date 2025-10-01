　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

▲▼北市旅館同事因借貸280萬，她找兄弟討債，還連推婦人兩把，導致被害人（紅圈）顱內出血險喪命。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲旅館同事因借貸280萬，她找兄弟討債，還連推婦人兩把，導致她（紅圈）顱內出血險喪命。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區9月30日下午發生一起討債糾紛，一家旅館的同事因為借貸280萬發生爭執，女債主找天道盟孔雀會會長等5人前往討債，在旅館附近堵人後，其中一名男子推擠欠債的女子，導致女子頭部著地、顱內出血，路人見狀通知警消到場，發現女子沒有呼吸心跳，緊急送醫後已經恢復意識。

警方調查，52歲潘姓女子與64歲張姓女同事，在萬華區西昌街一家老旅館上班，潘是櫃檯人員，因為借給張女280萬元，但張女卻遲遲沒有還錢，所以潘找來具有天道盟孔雀會會長的陶姓男子前往堵人。

潘姓女債主找來陶姓會長、簡姓男子、柯姓男子以及吳姓男子等4人，前往飯店找張女，張與一行人到隔壁騎樓談判，因無力償還，其中簡姓男子忍不住動手兩度推打張女。

張女第一次倒地後，簡男將張女扶起來並再度推打一次，第二次發現張女倒地後沒有起身，一夥人立刻離開現場，其他路人見狀後立刻通知警消，警消抵達後發現張女沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。

警方追查，簡男等人搭計程車逃往新北市三重區，想要換一台車逃逸，企圖製造斷點，但因車輛拋錨，所以只能找拖吊車幫忙，最後警方透過相關資料掌握嫌犯下落。

警方初步了解，潘女因為不滿被張女積欠280萬債務，且很久都沒有處理，所以私下聯繫陶姓男子幫忙出面協助討債，還承諾只要追討回債務，陶姓男子可以分走6成的債務當作酬勞。

張女送醫經過搶救後恢復生命跡象，警方也在30日晚間11時許拘提潘女、動手打人的簡男以及天道盟陶姓大哥、柯姓男子等4人，依照殺人未遂送辦，另名吳姓共犯也在30日到案說明，被依照相關罪嫌函送法辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

毒防條例修法挨轟草率！法務部強勢反擊：決心打毒不變、別曲解

1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

光復災區大量土石仍待清除　南投縣動員6機具東進協助災民

獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委：請幫幫我們

獨／富二代專挑脆弱女！愛情陷阱+性愛片恐嚇　她慘被國中生鐵條暴打

獨／富二代偷拍性愛影像！法庭辱罵被害女　她淚控：為何如此囂張

快訊／台中女行人與汽車碰撞　無生命跡象送醫

同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

毒防條例修法挨轟草率！法務部強勢反擊：決心打毒不變、別曲解

1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

光復災區大量土石仍待清除　南投縣動員6機具東進協助災民

獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委：請幫幫我們

獨／富二代專挑脆弱女！愛情陷阱+性愛片恐嚇　她慘被國中生鐵條暴打

獨／富二代偷拍性愛影像！法庭辱罵被害女　她淚控：為何如此囂張

快訊／台中女行人與汽車碰撞　無生命跡象送醫

同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

岳東華神撲「一顆星接殺」　熄滅悍將反攻火焰

12位「演技非凡」的韓國偶像！潤娥實力爆棚　陸星材一人飾兩角網狂讚

「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

韓國現代百貨快閃A11最火品牌一次看　IU愛牌MUCENT、蝴蝶結控必收Ronron

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／北捷白髮婦繳1.5萬罰金恢復自由

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

花蓮18死頭七扯小林村！他竟讚縣長夫妻「大事化小」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

更多熱門

相關新聞

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，觀光署偕同花蓮旅館公會媒合災民入住旅館，迄今已有74家旅宿業者加入，響應提供災民短期旅宿安置。

房東喊退休！　大立商圈20年老飯店開價4億求售

房東喊退休！　大立商圈20年老飯店開價4億求售

爆打女牙醫害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

爆打女牙醫害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

欠友人9萬遭強押上車　警50分鐘拘4匪

欠友人9萬遭強押上車　警50分鐘拘4匪

日本變態青旅！淫魔老闆下藥性侵10女

日本變態青旅！淫魔老闆下藥性侵10女

關鍵字：

旅館債務借貸

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面