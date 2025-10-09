唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因：疑失溫、高原反應

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸十一長假期間，數百名徒步愛好者前往青海省海北州門源縣老虎溝地區，當地突降暴雪，因惡劣天氣集體受困山區，造成唯一一名罹難者，並且來自台灣。大陸國台辦今（9日）晚間以書面回應與證實，該名罹難者李重毅來自台灣，事發原因是疑因失溫和高原反應不幸遇難，當地有關部門協助家屬妥善處理善後。

國台辦指出，據瞭解，10月5日，台灣居民李重毅隨部分徒步人員從甘肅省肅南縣徒步穿越祁連山區冷龍嶺區域，後被困青海省門源縣老虎溝地區。該區域平均海拔超過4000米，且地形複雜，加之連續降雪，危險性大，屬於未開發開放區域，按照大陸有關規定，民眾進入該區域需事先向有關部門報備。

國台辦表示，獲悉險情後，青海省有關部門迅速開展搜救，清理冰雪路段10公里，協調浩門水庫緊急洩洪，降低水位，暢通救援通道，並向被困人員運送救援保障物資，提供醫療協助。李先生疑因失溫和高原反應不幸遇難，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後。

我陸委會發言人梁文傑今下午舉行例行記者會也指出，該名罹難者是在大陸台商公司服務的台幹，該廠在事發第一時間和海基會聯絡，家屬今天下午立刻前往對岸

梁文傑指出，「這家台廠在大陸算是很有經驗，運作也很久了，所以目前看起來，不需要特別的幫忙，還是會請海基會跟西寧的台商協會聯絡，提供必要的協助。」

根據大陸官方通報，截至10月7日中午，251名受困者均已安全撤離，但其中一名也是唯一不幸遇難者來自台灣。事發當時是10月5日由門源縣公安局接獲報警，稱有徒步團隊自甘肅張掖市肅南縣進入老虎溝地區後因氣候突變被困。

據了解，該地地形複雜、平均海拔超過4,000公尺，加之連日降雪，搜救工作面臨極大挑戰。6日官方曾通報，137名受困者已獲救，但不幸傳出首例死亡，死因為失溫及高原反應。