不必有錢也能幸福！暢銷作家公開5招「低成本高幸福」生活術

▲五個簡單原則，即使口袋不深，也能活得踏實又快樂。

記者楊智雯／綜合報導

當我們夢想未來更幸福的藍圖時，多數人直覺聯想到很多錢，有個夢想家園或過著奢華生活，但《紐約時報》暢銷書《金錢心理學》作者摩根．豪瑟爾（Morgan Housel）提醒，真正的幸福從來不是「擁有多少」，而是「對現狀的滿足」，他在新書《花錢的藝術》中提到，只要遵循五個簡單原則，即使口袋不深，也能活得踏實又快樂。

1. 在平凡裡看見美：法國作家普魯斯特曾勸年輕人，別迷戀權勢與奢華，而要學會欣賞日常，就像畫家夏爾丹筆下的蔬果、廚房與陽光，那些最尋常的畫面，藏著最深的幸福，幸福不是去追逐沒擁有的，而是學會看見當下的美。

2.滿足的人最幸福：摩根．豪瑟爾以自己的祖母為例，她沒有財富，卻在花園與書本間找到寧靜，她擁有的很少，依舊對所擁有的一切和身份感到滿足，幸福並非物質的絕對值，而是內在的「夠用感」。

3.越渴望、越不快樂：當你不斷想著「還差一點」，其實就是提醒自己「還不夠」，豪瑟爾強調，學會對現有的一切說「這就足夠了」，才是邁向富足的第一步。

4.降低期望，提升心靈財富：摩根．豪瑟爾觀察到，許多億萬富翁仍不快樂，反而是期望值低的人能心安自在，所謂「心理財富」並非銀行存款，而是心中那份平靜。

5.幸福是現實與期望的距離：一個「什麼都想要」的人，永遠感覺匱乏，一個「擁有就珍惜」的人，才真正富有，摩根．豪瑟爾提醒，不必拒絕美好生活，而是懂得珍惜並停止比較。