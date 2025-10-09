　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

▲▼ 薇閣高中 。（圖／翻攝官網）

▲對於網路謠言，薇閣中學今天已經報案。（圖／翻攝官網）

記者許敏溶／台北報導

近日網路謠傳「薇閣中學5男2女學生涉不當行為」等傳言，引發各界熱議。薇閣中學今（9日）發出聲明澄清，內容均屬謠言，不實言論已嚴重影響學生名譽，校方今天已經報案，將追究造謠與轉傳者法律責任。校方也強調，絕不容忍任何形式網路霸凌、不實資訊之散布或人身攻擊，已即刻啟動校安機制，也呼籲立即停止轉傳相關不實內容。

薇閣中學聲明如下：

近日，社群媒體上所流傳之本校5男2女學生在校行為與惡意揣測，提及本校學生在校有不當行為，後果嚴峻，致令學生轉學等，均屬謠言。上述不實言論已嚴重影響傷害學生聲譽。故今天已至光明派出所報案，對於編造、流傳、轉發不實言論者絕不容忍寬貸。

對此，本校鄭重聲明：

一、上述傳言純屬子虛烏有，並非事實，已至警局報案。
二、本校絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊之散布或人身攻擊。
三、學校已即刻啟動校安機制，並將針對散播或轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理。
四、提醒全體師生與社會大眾，網路言論雖自由，但亦應以事實為基礎、以尊重為前提。任何未經查證的謠言轉傳，皆可能觸法並造成他人無法挽回的傷害。

學校再次呼籲社群使用者立即停止轉傳相關不實內容，刪除已發布的貼文或留言，共同維護校園的純淨與尊重。
讓我們以理性與同理心，杜絕謠言，守護學生的基本人權與心理安全。
 

10/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

