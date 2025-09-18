正妹拒陪睡被爆打！他曝弘大夜店恐怖一面「手法非常直接」

▲劉力穎曝傷勢。（圖／翻攝自YouTube／LIYING LIU 劉力穎）



記者劉維榛／綜合報導

YouTuber劉力穎自爆在韓國因拒絕陪睡陌生男子而被暴打，傷勢嚴重到手指骨折，氣得她痛批「韓國警察真的有夠爛！」對此，部落客「阿揪西放送」坦言，曾在夜店看過韓男們「手法非常直接」，直接走上前摟腰又吹氣，而路上的女生似乎也習慣了，會技巧性閃開那雙鹹豬手，或直接推開後快閃。

「阿揪西放送」在臉書粉專指出，以前還是上班族的時候，就聽過年輕女同事說想去首爾夜店體驗看看，就怕被粉紅泡泡沖昏了頭，他都會提醒一句，「晚上出沒在弘大夜店附近的韓男們，不管是路邊搭訕，還是公關要請女生進店裡玩，他們的手法都非常『直接』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「阿揪西放送」說，那些韓國男性毫不客套，會上前做出親密舉動，像是摟腰、吹氣、揉耳垂等，目睹當下這一幕時，阿揪西放送直呼「我第一次看到也有點傻眼，竟然可以大庭廣眾這樣搞？」不過街上的女生似乎也見怪不怪，會趕緊閃開鹹豬手，或是直接推開後快步離去。

對此，「阿揪西放送」勸退女孩們，如果想到首爾體驗夜生活，上述的內容並不是你期待的玩法，那就得多加注意小心了。

回顧網紅劉力穎被爆打的事件，她與好友前往弘大，有男生邀約共度夜晚，但她跟朋友婉拒對方，沒想到卻被毆打，「在韓國男生睡不到你，就會發生這種事，還莫名被打了巴掌」，並痛批韓國警察超爛。

事後，劉力穎也公開手部及腳上的瘀青，連大小拇指都被打到骨折無法彎曲。更傻眼的是，當時路人原本想協助報警，卻在發現她是外籍人士後而放棄，無奈之下，劉力穎最後自己打112報警，警察到場後僅口頭安撫她：「這種情況在韓國很常見。」要她回家休息，並未調閱現場監視器，也未告知進一步處理方式。

劉力穎也提到，因擔心同行友人的工作簽證問題，選擇讓朋友先行離開，強調當時一行人都穿一般上衣和牛仔褲，沒有裸露，斥責不該檢討受害者。事後她決定隔天前往醫院驗傷，並準備再赴警局報案，不希望事件就此結束，但她表示並不會因此討厭韓國，這次算是特例，住在韓國的8年來還是受到很多好人幫助，不該因此以偏概全。

※本文獲《阿揪西放送》授權轉載。