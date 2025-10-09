美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

▲中遠海運集團船隻。（圖／路透社）



文／中央社

美國將對中國擁有、營運以及建造的船舶實施新收費。據航運諮詢機構測算，中國中遠海運與東方海外的貨櫃航運每年共增加15.3億美元（約新台幣466億元）成本。專家指出，新收費相當於對中美貿易額另外加徵4%關稅。

南方都市報8日報導，美國海關與邊境保護局（CBP）近日公告，10月14日起對中國船舶實施新收費政策，只有液化天然氣（LNG）運輸船獲得豁免。

根據公告，收費分3個類別：中國實體擁有或營運的船舶每淨噸收費50美元；中國建造的船舶按每淨噸收費18美元或每卸貨貨櫃收費120美元，較高為準；汽車運輸船或滾裝船每淨噸收費14美元。

公告說，船舶營運方需在抵港前3個工作日完成繳費，未提供繳費憑證的船舶將被拒絕裝卸或不予放行。

航運諮詢機構Alphaliner測算，新措施給全球前十大班輪公司帶來每年32億美元的額外成本。其中，中遠海運與東方海外貨櫃航運公司合計承擔15.3億美元，占比近5成；以星航運、海洋網聯、達飛集團也分別增加5.1億、3.63億和3.35億美元支出。

中國船東協會專家指出，新收費相當於對中美貿易額外加徵4%關稅。以10000 TEU（20呎櫃）貨櫃船為例，單次停靠美國港口多付500萬美元，這部分成本將直接轉嫁到美國進口商和消費者，可能加劇美國國內通膨壓力。

財新網近日報導，CBP在公告中強調，判定進入美國的船舶是否需要繳納新費用的責任在於船舶營運方，而非CBP。

一名從事中美海運航線人士表示，由於美國政府正陷入停擺，CBP沒有足夠人手執行有關中國船舶的徵費，因此需要船東根據自身船舶的情況自行申報和繳費，不清楚CBP會有多大力度監管。

南方都市報提到，今年前8月數據顯示，全球53%的新造船訂單來自中國船廠，雙重收費標準使多數航運公司難以完全規避成本。行業分析預測，船東可能加速調整船舶部署，將中國建造船舶轉移至非美航線，導致美國主要港口吞吐量下降。

報導表示，據悉中遠海運等企業已啟動船隊優化計畫，將20艘中國建造的大型貨櫃船轉至亞歐航線，同時增加租用韓國建造船舶營運美西航線。

另外，多家航運公司計劃以附加費抵消成本，目前上海至洛杉磯航線已出現每櫃1000美元的附加費漲幅。

中國早前通過修訂「國際海運條例」建立反制工具箱，可對美籍船舶實施對等收費。