大陸 大陸焦點 特派現場

美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

▲▼中遠海運集團（Cosco）船隻停泊香港。（圖／路透社）

▲中遠海運集團船隻。（圖／路透社）

文／中央社

美國將對中國擁有、營運以及建造的船舶實施新收費。據航運諮詢機構測算，中國中遠海運與東方海外的貨櫃航運每年共增加15.3億美元（約新台幣466億元）成本。專家指出，新收費相當於對中美貿易額另外加徵4%關稅。

南方都市報8日報導，美國海關與邊境保護局（CBP）近日公告，10月14日起對中國船舶實施新收費政策，只有液化天然氣（LNG）運輸船獲得豁免。

根據公告，收費分3個類別：中國實體擁有或營運的船舶每淨噸收費50美元；中國建造的船舶按每淨噸收費18美元或每卸貨貨櫃收費120美元，較高為準；汽車運輸船或滾裝船每淨噸收費14美元。

公告說，船舶營運方需在抵港前3個工作日完成繳費，未提供繳費憑證的船舶將被拒絕裝卸或不予放行。

航運諮詢機構Alphaliner測算，新措施給全球前十大班輪公司帶來每年32億美元的額外成本。其中，中遠海運與東方海外貨櫃航運公司合計承擔15.3億美元，占比近5成；以星航運、海洋網聯、達飛集團也分別增加5.1億、3.63億和3.35億美元支出。

中國船東協會專家指出，新收費相當於對中美貿易額外加徵4%關稅。以10000 TEU（20呎櫃）貨櫃船為例，單次停靠美國港口多付500萬美元，這部分成本將直接轉嫁到美國進口商和消費者，可能加劇美國國內通膨壓力。

財新網近日報導，CBP在公告中強調，判定進入美國的船舶是否需要繳納新費用的責任在於船舶營運方，而非CBP。

一名從事中美海運航線人士表示，由於美國政府正陷入停擺，CBP沒有足夠人手執行有關中國船舶的徵費，因此需要船東根據自身船舶的情況自行申報和繳費，不清楚CBP會有多大力度監管。

南方都市報提到，今年前8月數據顯示，全球53%的新造船訂單來自中國船廠，雙重收費標準使多數航運公司難以完全規避成本。行業分析預測，船東可能加速調整船舶部署，將中國建造船舶轉移至非美航線，導致美國主要港口吞吐量下降。

報導表示，據悉中遠海運等企業已啟動船隊優化計畫，將20艘中國建造的大型貨櫃船轉至亞歐航線，同時增加租用韓國建造船舶營運美西航線。

另外，多家航運公司計劃以附加費抵消成本，目前上海至洛杉磯航線已出現每櫃1000美元的附加費漲幅。

中國早前通過修訂「國際海運條例」建立反制工具箱，可對美籍船舶實施對等收費。

10/08 全台詐欺最新數據

大陸最新

中遠海運要求加入長和碼頭出售案　業界大老認為是多方都贏方式

中遠海運要求加入長和碼頭出售案　業界大老認為是多方都贏方式

美國《華爾街日報》近日報導指出，中國政府要求中遠海運參與長江和記實業碼頭出售案，並取得等比例股權，也就是持股三分之一，否則不同意美國投資公司貝萊德(BLK-US)與地中海航運(MSC)收購案，對此陽明海運前董事長謝志堅與曾經擔任外籍船公司台灣公司董事長的業界大老一致認為，從商業角度來看，可以說多方都贏的方式。

美對大陸造商船收港口費提案　最傷的會是中遠海運與美國出口商

美對大陸造商船收港口費提案　最傷的會是中遠海運與美國出口商

遭美列入黑名單　中遠海運：不影響公司業務

遭美列入黑名單　中遠海運：不影響公司業務

中遠海運一次訂42艘中小型散裝船　惟18萬噸海岬型大船仍待補強

中遠海運一次訂42艘中小型散裝船　惟18萬噸海岬型大船仍待補強

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

