社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉綠能弊案陳啟昱600萬交保！南檢抗告成功　高院發回更裁

▲前台鹽公司董事長陳啓昱等3人涉違反《證券交易法》等，台南高分院撤銷交保裁定發回台南地院更審。（民眾提供）

▲前台鹽公司董事長陳啓昱等3人涉違反《證券交易法》等，台南高分院撤銷交保裁定發回台南地院更審。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台鹽綠能公司經營舞弊案持續延燒，台南地檢署檢察官針對台南地院裁定准許前台鹽公司董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁三人交保停止羈押提出抗告，陳啟昱昨天（24）日辦妥600萬交保後，已離開看守所，但檢方抗告後，台南高分院今天撤銷台南地院先前的交保裁定，將全案發回更審。

合議庭認為，被告涉犯重罪且不法利益金額龐大，否認犯行，部分人過去曾有逃亡紀錄，並仍具與共犯或證人勾串、滅證的高度可能性，因此認為原裁定同意交保的理由不夠完備。

檢方起訴指出，陳啓昱在擔任高雄市副市長、台鹽公司董事長及台鹽綠能公司董事長期間，與時任總經理蘇坤煌，及鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁，共同透過利益輸送方式，讓台鹽及台鹽綠能公司蒙受重大損害。不法利益金額高達數億元，其中陳啓昱涉得利逾5800萬元、蘇坤煌逾7400萬元，蘇俊仁經營的鴻暉公司也獲得鉅額利益。

台南高分院指出，3名被告所涉犯行為《證券交易法》第171條加重使公司為不利益交易罪、特別背信罪，法定刑均達7年以上，屬重大重罪。陳啓昱偵查期間一度逃亡20餘日才到案，顯示有逃匿之虞；3人均曾在相關公司居於主導地位，對仍待互動詰問的證人有相當影響力，仍有串供、滅證可能。原審雖認為交保即可確保審判進行，但台南高分院認為保釋金額是否足以避免3人逃匿、干擾證人，仍有疑義，原裁定未充分說明，難謂妥適，因此撤銷原裁定，發回台南地院重新裁定。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，前台鹽綠能董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌及合作廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁，遭控違反《證券交易法》及《公司法》等罪嫌，3人自2月起羈押迄今，台南地院裁定陳啟昱600萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各400萬元交保，陳啓昱24日下午完成交保程序，滿頭白髮的他神情憔悴地在友人陪同下離開院。

關鍵字：

台鹽陳啓昱綠能交保南檢抗告更審

