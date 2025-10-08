44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

▲44.5萬人次已購買高鐵國慶連假車票。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假將至，根據高鐵公司統計，迄今已有44.5萬人次訂票，高鐵今也公告仍有空位的3大離峰時段。另為提升搭乘品質，高鐵公司也宣布，11月7日起每周五將調整3班南下區間車始發站為台北站，不從南港發車，行駛區間為台北到台中，10月10日起開賣車票。

高鐵國慶疏運加開66班次列車，總共提供881班次，根據高鐵公司統計，截至今(8)日上午8時止，有44萬5千人次完成訂票。高鐵也公告仍有空位的離峰時段，包括南下10月9日下午13時以前、10月10日下午16時以後以及10月11日全天雙向。

此外，為加強疏運台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵也擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節，國慶疏運期間將提供16班次的9節自由座區間列車。

另提升乘車品質，台灣高鐵也宣布，將自11月7日起每周五尖峰時段，調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北(含)以南各站時刻不變，原車次T1541、T1545、T1553配合變更為T3541、T3545及T3553，將於10月10日凌晨零時起開放售票。