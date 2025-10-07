荒唐中校！債務纏身又戀上酒店女　偽造父喪請假、不歸隊下場出爐

▲新北市後備旅教育召集營吳姓中校營長為陪異性友人，不惜偽造父親過世的訃聞請假。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

國軍一名吳姓中校營長為了陪伴異性友人，竟動歪腦筋偽造父親訃聞「騙假」，更離譜的是，事情曝光後他不僅未返營，還以自殘方式住進國軍醫院避風頭，直到退伍令生效才出院。士林法院今（7）日依《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽罪」、「意圖長期脫免職役而不就職役罪」等罪，判吳男應執行徒刑1年10月。

判決指出，吳姓中校於2023年1月1日至8月20日期間，擔任國軍北部地區後勤指揮部新北後備旅步兵第一營營長，負責教召動員教育召集任務。

他因債務纏身、無心服役，2023年4月竟上網委託禮儀公司製作父親過世的「假訃聞」電子檔，內容還寫有「孝男○○○」、「孝媳○○○」、「孝孫○○○」等名。隨後他以LINE傳送給旅長伍姓上級，以此為由成功請得4月11日至5月2日間共15天喪假。

伍姓旅長信以為真，准假核可。吳男趁機外出，期間未執行任何教召任務。事後，他於5月3日提出退伍申請，但因進修管制役期未滿，須至8月20日方可正式退伍。

案情曝光後，王姓政綜科長上網查證殯儀館公告，赫然發現訃聞內容與現實不符。進一步聯絡吳父本人，確認其仍然健在。單位隨即展開調查，要求吳男返回營區，但他於7月10、11日再度請事假後失聯。原本應於7月11日午夜返營，卻擅自離營。直到7月15日上午10時，王科長在國軍桃園總醫院發現他身影，才將人帶回。

偵查期間，吳男坦承造假目的「為了陪伴異性友人」，甚至以自殘方式住進國軍醫院，企圖藉住院避開軍方追查，直到退伍令生效才出院。

法官認為，吳姓中校身為國軍新北後備旅步兵第一營營長，職掌教召任務，理應以身作則，維持軍紀。卻因結識酒店女子、積欠巨額債務，導致無心任事，竟誆稱父親過世、偽造訃聞申請喪假，事後更逾期未返營，嚴重損害軍人形象與部隊紀律。

然而，吳男的行為已構成刑法「行使偽造準私文書罪」、「使公務員登載不實罪」，及《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽罪」與「意圖長期脫免職役而不就職役罪」。其身為中校幹部，卻漠視軍紀、誤導長官，情節不可取。

法官審酌吳男犯後坦承犯行，並考量其犯罪動機、手段、所生危害、智識程度及經濟狀況，參考北區後指部所提供之科刑意見後，法院依「意圖免除職役詐偽罪」判刑1年5月、「意圖長期脫免職役而不就職役罪」判刑8月，合併應執行徒刑1年10月，全案可上訴。