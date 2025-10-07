　
社會 社會焦點 保障人權

荒唐中校！債務纏身又戀上酒店女　偽造父喪請假、不歸隊下場出爐

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲新北市後備旅教育召集營吳姓中校營長為陪異性友人，不惜偽造父親過世的訃聞請假。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

國軍一名吳姓中校營長為了陪伴異性友人，竟動歪腦筋偽造父親訃聞「騙假」，更離譜的是，事情曝光後他不僅未返營，還以自殘方式住進國軍醫院避風頭，直到退伍令生效才出院。士林法院今（7）日依《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽罪」、「意圖長期脫免職役而不就職役罪」等罪，判吳男應執行徒刑1年10月。

判決指出，吳姓中校於2023年1月1日至8月20日期間，擔任國軍北部地區後勤指揮部新北後備旅步兵第一營營長，負責教召動員教育召集任務。

他因債務纏身、無心服役，2023年4月竟上網委託禮儀公司製作父親過世的「假訃聞」電子檔，內容還寫有「孝男○○○」、「孝媳○○○」、「孝孫○○○」等名。隨後他以LINE傳送給旅長伍姓上級，以此為由成功請得4月11日至5月2日間共15天喪假。

伍姓旅長信以為真，准假核可。吳男趁機外出，期間未執行任何教召任務。事後，他於5月3日提出退伍申請，但因進修管制役期未滿，須至8月20日方可正式退伍。

案情曝光後，王姓政綜科長上網查證殯儀館公告，赫然發現訃聞內容與現實不符。進一步聯絡吳父本人，確認其仍然健在。單位隨即展開調查，要求吳男返回營區，但他於7月10、11日再度請事假後失聯。原本應於7月11日午夜返營，卻擅自離營。直到7月15日上午10時，王科長在國軍桃園總醫院發現他身影，才將人帶回。

偵查期間，吳男坦承造假目的「為了陪伴異性友人」，甚至以自殘方式住進國軍醫院，企圖藉住院避開軍方追查，直到退伍令生效才出院。

法官認為，吳姓中校身為國軍新北後備旅步兵第一營營長，職掌教召任務，理應以身作則，維持軍紀。卻因結識酒店女子、積欠巨額債務，導致無心任事，竟誆稱父親過世、偽造訃聞申請喪假，事後更逾期未返營，嚴重損害軍人形象與部隊紀律。

然而，吳男的行為已構成刑法「行使偽造準私文書罪」、「使公務員登載不實罪」，及《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽罪」與「意圖長期脫免職役而不就職役罪」。其身為中校幹部，卻漠視軍紀、誤導長官，情節不可取。

法官審酌吳男犯後坦承犯行，並考量其犯罪動機、手段、所生危害、智識程度及經濟狀況，參考北區後指部所提供之科刑意見後，法院依「意圖免除職役詐偽罪」判刑1年5月、「意圖長期脫免職役而不就職役罪」判刑8月，合併應執行徒刑1年10月，全案可上訴。

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

針對國防部上月把原駐守金門的陸軍航特部兩棲偵察營（海龍蛙兵）主力遷至澎湖牛心灣營區，國防部長顧立雄今（7日）表示，海龍蛙兵移防澎湖本來就是依照防衛作戰任務需求所必須進行的部隊調整，至於台美雙方軍事訓練，都會依照相關正常流程進行。另外傳海軍要購買美製「垂直起降無人機」，被質疑當「盤仔」，顧立雄強調，這樣的訊息不正確。

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

