民生消費

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元　指定期間加購享優惠

記者林育綾／綜合報導

甜食人期待已久的「翻轉布丁」，7-ELEVEN今（9日）終於正式宣布消息！配合萬聖節將推出最具話題搞怪「統一翻轉布丁」，售價18元，10月13日起於全台門市獨家限量販售，11月2日以前還享有加購小布丁25元組合優惠價。

▲▼統一翻轉布丁將在10月13日開賣。（圖／業者提供）

▲▼統一翻轉布丁將在10月13日開賣。（圖／業者提供）

▲▼統一翻轉布丁將在10月13日開賣。（圖／業者提供）

「統一翻轉布丁」將經典的統一布丁翻轉，變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自10月13日起於全台7-ELEVEN 門市獨家限量販售，規格為小布丁，每個售價18元，11月2日以前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN限定門市販售「動福滷蛋」，現已擴大至全台300店。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN限定門市販售「動福滷蛋」，現已擴大至全台300間門市販售，具有濃郁的醬油滷香，主打懶人輕鬆吃，不用剝殼十分方便，每顆販售18元。

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11獨家開賣人氣新品「半熟溫泉蛋」。（圖／業者提供）

門市也有豐富即食蛋品供選擇，7-11 獨家開賣人氣新品「半熟溫泉蛋」，嚴選大武山牧場生食級雞蛋，透過獨家蒸煮技術，讓蛋白呈現水嫩半凝、蛋黃半熟的柔滑口感，一入口即提升整體餐點層次，10月10日至10月12日還有「玫瑰鹽水煮蛋」2件77元優惠。

★全家雞蛋優惠

全家瞄準小家戶「少量多次購買」趨勢，近來看準「鮮蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙」4大必需品推出優惠。

包括全台唯一販售的「牧場直送生食鮮蛋」每盒10顆150元，即日起至10月28日享「第二件6折」，為超商首見生食級蛋品，適合喜歡溫泉蛋或半熟蛋料理族群享用；同場加碼「大武山動福蛋」、「伊勢幸福鮮蛋」第二件6折，「大成上品語鮮蛋」每盒6入特價84元。

▲全家指定盒裝蛋「第二件6折」。（圖／業者提供）

10月8日至10月12日限時5天，推出「FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙」買1送2，預計再掀囤貨潮。同時，鮮奶與家庭號土司優惠，即日起至10月14日，凡購買「匠土司家庭號」（醇乳香土司、原味覺土司、新纖麥土司、厚切醇乳香土司）任一款，搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML），享合購價119元。

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

