爬山見黑眉錦蛇！惡搞保育蛇「披肩拍照鐵棍撐嘴」　超劣畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一群山友在夜爬柴山時，巧遇到台灣保育類的「黑眉錦蛇」，沒想到他們竟然聯手將蛇抓起把玩，不僅放在肩膀上拍照，還用鐵棍撐開錦蛇嘴巴，畫面曝光，引來網友痛批惡劣。對此，高雄市農業局已派員釐清案情，並會同國家公園警察隊協助辦理。

▲夜爬柴山驚見「黑眉錦蛇」，竟把保育蛇當玩具撐嘴拍照。（圖／翻攝社會事新聞影音）

社群平台「社會事新聞影音」PO出一段影片，只見一群山友在柴山遇到一條「黑眉錦蛇」，眾人抓到蛇之後，先將蛇拉長測量長度，直呼「哇！好長喔！」、「快2公尺耶」、「大尾的耶！」。

接著其中一人說道「來！一人摸一下」後，眾人就開始把玩這條錦蛇，也有人用鐵棍撐開蛇的嘴巴，「確認有沒有毒牙」，再披到肩上拍照留念。

▲保育蛇當玩具撐嘴拍照，山友下場慘了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

畫面曝光後，引來網友批評，「惡劣！」、「可以把影片傳給鼓山分局與高雄市動保協會」、「破猴別上山作亂」。

高雄市農業局指出，9日接獲通報，有登山民眾在柴山捕捉騷擾第三級保育類動物黑眉錦蛇，目前已派員釐清案情，並會同國家公園警察隊協助辦理。

農業局表示，依《野生動物保育法》規定，騷擾或虐待保育類野生動物行為，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣三十萬元以下罰金。

最後，農業局呼籲，民眾從事野外活動應以尊重生命的態度來對待野生動物，保持適當距離，不干擾、不接觸野生動物。