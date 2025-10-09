愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

▲ 曾屬於愛因斯坦的小提琴以86萬英鎊成交。（圖／翻攝自dominicwinter.co.uk）

記者陳宛貞／綜合外電報導

物理學家愛因斯坦生前曾使用的一把小提琴，8日在英國格洛斯特郡一場拍賣會上以86萬英鎊（約新台幣3517萬元）天價成交，加上26.4%佣金後總價超過100萬英鎊（約新台幣4090萬元），創下非職業小提琴家擁有且非史特拉底瓦里小提琴（Stradivarius violin）的拍賣紀錄新高。

綜合BBC等外媒，這把1894年製造的小提琴出自慕尼黑製琴師尊特勒（Anton Zunterer）之手，被認為是愛因斯坦的第一把小提琴，最初預估拍賣價約30萬英鎊，最終成交價幾乎是預估的3倍。拍賣師認為，加上佣金將使這把小提琴創下史上最高拍賣紀錄，超越一把鐵達尼號沉沒時樂師在船上演奏的小提琴，2013年以90萬英鎊（約新台幣3682萬元）拍出。

Dominic Winter拍賣行資深拍賣師、歷史文物專家艾伯里（Chris Albury）說明，拍賣過程約在10分鐘內結束，直到最後仍有3名電話競標者激烈競標，「這是個特別的時刻」。

艾伯里提到，許多人不知道愛因斯坦會拉小提琴，「他總說若他沒有成為科學家，他會想成為音樂家。他大約4歲開始學小提琴，一生中每天都會練習。」他曾擁有的另一把小提琴是在1933年移居美國時獲贈，2018年在紐約以51.65萬美元拍出。

同一場拍賣會上，愛因斯坦送給友人的一本哲學書以2200英鎊拍出，另一件愛因斯坦的腳踏車坐墊則流標，可能重新拍賣。

愛因斯坦在1932年將上述物品都送給同為物理學家的好友勞厄（Max von Laue），不久後他便為躲避德國反猶太主義和納粹興起而逃往美國。勞厄20年後又將其贈予一名友人、愛因斯坦的崇拜者瑪格麗特・洪姆里希（Margarete Hommrich），如今由她的玄玄孫女釋出拍賣。