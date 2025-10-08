　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

▲大陸知名房企陽光城集團上海前總部6折價甩拍。（圖／翻攝阿里資產拍賣平台）

▲大陸知名房企陽光城集團上海前總部6折價甩拍。（圖／翻攝阿里資產拍賣平台，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名房企陽光城在上海的前總部大樓「陽光控股大廈」（現名濱江國際廣場1號樓）以13.1億元人民幣（約1700億元新台幣）拍出，歷經四度流拍後折價成交，僅相當於首次起拍價六成。陽光城近三年累計虧損逾400億元（人民幣，下同）、資產負債率破百，正靠出售資產與重組籌資「止血」。

《每日經濟新聞》報導，據阿里資產拍賣平台，近日，陽光城總部濱江國際廣場1號樓拍賣成交。本次拍賣起始價為11.3億元，此次拍賣經過37輪競拍，最終成交價格為13.1億元。

▲大陸知名房企陽光城集團上海前總部6折價甩拍。（圖／翻攝阿里資產拍賣平台）

阿里資產處置平台顯示，濱江國際廣場1號樓原名為「陽光控股大廈」，坐落於上海市楊浦區黃浦江畔，毗鄰楊樹浦路和東方漁人碼頭，擁有黃浦江第一線景色風光。

濱江國際廣場1號樓被陽光城集團抵押，由於陽光城不能償還債務，債權方將濱江國際廣場1號樓於2024年1月首次提出拍賣，起拍價為21億元，因無人出價而流拍。

陽光城2002年借殼上市，2010年後全國化擴張，2018年銷售額達1628.56億元、2019年達2110.31億元，躋身TOP15。但隨之而來的負債快速攀升，截至2022年底總負債2746億元、流動負債2530億元，貨幣資金僅83.49億元；2022—2024年分別虧損125.5億、80.69億、195.6億元。

▲陽光城前總部數次拍賣。（圖／翻攝阿里資產拍賣平台）

經營惡化使陽光城集團在2023年因「1元退市」被深交所終止上市、轉至新三板，直至2024年3月，其更換法代與管理層。陽光城為緩解流動性，近年密集處置資產，含轉讓興業銀行、萬物雲等股權及佛山、永康、宜賓、上海臻百利、希爾頓酒店等二十餘項標的；據統計，累計回籠資金逾450億元，用於償債與維持運營。

陽光城集團表示，正在地方政府與金融監管協調下推進短中長期綜合化解方案，通過多元方式籌措資金、重塑資產負債表。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

河北20歲男子拒服兵役　被罰36萬元、不得錄用為公務員

陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

河北20歲男子拒服兵役　被罰36萬元、不得錄用為公務員

陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

【檢查時已是末期】鋼鐵爸曝顏正國抗癌1年「最後時刻」

大陸熱門新聞

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇壞

老闆觸電倒地　妻子抄油桶猛砸救命成功

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人 登山客轉2萬「救命錢」致意

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里 直接睡在高速上

小粉紅3度心碎！秀智新劇《許願吧》涉辱華

婚前突不嫁！陸女要男付「擁抱費」12萬元

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

敦煌豪華公廁成網紅景點 「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

平城將軍「甲冑團」現身大同古城 一套「山文甲」耗時20天製作

更多熱門

相關新聞

不敗教主出清4檔ETF！少賺也要「再買1間」

不敗教主出清4檔ETF！少賺也要「再買1間」

財經作家「不敗教主」陳重銘日前透露，最近把手上幾檔槓桿ETF全數出清，目的很單純，「先付了千萬把房子買下來，預計年底交屋。」他強調，這筆出清是為了把資產從高波動的股票轉到穩定的房地產，同時保留未來再進場的彈性，笑呼「會把房地產佈局到國外去，希望我在全世界都有度假小屋！」引發話題。

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

最慘買氣！中秋連假＋928檔期　建商只能拼造勢

最慘買氣！中秋連假＋928檔期　建商只能拼造勢

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億

關鍵字：

陽光城房企上海拍賣負債房市房地產

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面