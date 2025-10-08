陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

▲大陸知名房企陽光城集團上海前總部6折價甩拍。（圖／翻攝阿里資產拍賣平台，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名房企陽光城在上海的前總部大樓「陽光控股大廈」（現名濱江國際廣場1號樓）以13.1億元人民幣（約1700億元新台幣）拍出，歷經四度流拍後折價成交，僅相當於首次起拍價六成。陽光城近三年累計虧損逾400億元（人民幣，下同）、資產負債率破百，正靠出售資產與重組籌資「止血」。

《每日經濟新聞》報導，據阿里資產拍賣平台，近日，陽光城總部濱江國際廣場1號樓拍賣成交。本次拍賣起始價為11.3億元，此次拍賣經過37輪競拍，最終成交價格為13.1億元。

阿里資產處置平台顯示，濱江國際廣場1號樓原名為「陽光控股大廈」，坐落於上海市楊浦區黃浦江畔，毗鄰楊樹浦路和東方漁人碼頭，擁有黃浦江第一線景色風光。

濱江國際廣場1號樓被陽光城集團抵押，由於陽光城不能償還債務，債權方將濱江國際廣場1號樓於2024年1月首次提出拍賣，起拍價為21億元，因無人出價而流拍。

陽光城2002年借殼上市，2010年後全國化擴張，2018年銷售額達1628.56億元、2019年達2110.31億元，躋身TOP15。但隨之而來的負債快速攀升，截至2022年底總負債2746億元、流動負債2530億元，貨幣資金僅83.49億元；2022—2024年分別虧損125.5億、80.69億、195.6億元。

經營惡化使陽光城集團在2023年因「1元退市」被深交所終止上市、轉至新三板，直至2024年3月，其更換法代與管理層。陽光城為緩解流動性，近年密集處置資產，含轉讓興業銀行、萬物雲等股權及佛山、永康、宜賓、上海臻百利、希爾頓酒店等二十餘項標的；據統計，累計回籠資金逾450億元，用於償債與維持運營。

陽光城集團表示，正在地方政府與金融監管協調下推進短中長期綜合化解方案，通過多元方式籌措資金、重塑資產負債表。