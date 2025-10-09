好市多停車場「車頭朝內或朝外？」一票會員戰翻　業者曝最佳方式

▲好市多賣場通常附有停車場，但會員們停車方式很不同。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）販售的商品CP值高，又時常推出優惠，讓不少民眾願意成為會員前往採買。最近就有會員去消費時，注意到停車場有公告「請由車頭先進」，但仍看到不少車頭朝外的狀況，好奇背後原因，也引發大票網友熱烈討論。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上有一名會員發文表示，他開車去好市多購物，在停車場發現有很多車主選擇倒車方式停進車位，把車頭朝車道，與賣場公告「請由車頭先進，為便利您購物後上車」正好相反。對此，原PO不禁好奇，「想問大家為何那麼多車頭朝外的？後車箱都不載東西嗎？」

貼文底下意外掀起其他會員留言論戰，有些人認為車頭朝外影響不大，「車頭向外，車子和行人都安全」、「車頭朝外，把東西放進車子也沒問題」、「買完東西要離開倒車出來比較麻煩啊」、「倒車入庫容易停正，離開時也比較不會擦撞到鄰車」；但有另一票人認為該遵照賣場公告，「一直都車頭朝裡面，沒遇過別人不讓啊」、「車頭朝外的，把手推車推到後車廂旁邊，很容易刮傷鄰車，我的車就被刮過」。

事實上，好市多業者不僅在停車場公告，也曾透過台灣好市多官方臉書宣導，到好市多停車場最理想的停車方式，就是把車頭朝向裡面，並非倒車入庫，這樣也能便利會員購物後上貨。

