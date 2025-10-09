貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

▲4生肖樂開懷。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

滿月高能！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「猴、馬、鼠、狗」未來19天得貴人相助，準備好在事業上實現驚人的飛躍與豐收吧。

艾菲爾老師在臉書說，當超級滿月高掛夜空，強大的能量場隨之達到頂峰，再配合金星與木星的吉相，象徵人際關係順遂與機會擴展，這股結合高漲能量與人際好運的磁場，將特別點亮某些生肖的事業宮位，為他們帶來關鍵的貴人與豐厚的助力。

艾菲爾老師指出，未來19天你們的努力將被看見，潛能將被激發，將發現職場中的困難突然迎刃而解，甚至迎來超乎預期的合作機會，準備好在事業上實現驚人的飛躍與豐收吧！

生肖猴：人脈擴展，合作降臨

未來19天你們的社交魅力簡直是無人能敵，迎來人脈擴展，合作降臨的運勢。金星和木星的吉相讓人際關係一片大好，你們的幽默風趣和靈活機智，在各種社交場合中成為焦點。

你可能會在一次看似輕鬆的聚會中，意外結識一位事業極有助益的合作夥伴，對方非常欣賞你的創意和商業頭腦，並主動提出合作計畫。這不僅為你打開了新的財源，更讓你的專業能力獲得市場認可。

你們的貴人往往不是高高在上，而是能夠與你進行思想碰撞的夥伴，勇敢走出去，你的人脈將成為你事業變現的強力槓桿。

生肖馬：高效執行，成果豐碩

滿月高漲能量將點燃你們的行動力，讓運勢聚焦於高效執行，成果豐碩。你們不會紙上談兵，而是迅速將計畫付諸實踐，這種「行動派」的特質將獲得最大回報。

你可能正在處理一個時間緊迫的專案，你的效率和卓越成果，將得到領導層的公開讚賞，甚至因此直接簽下超乎預期的訂單或業績。

你的貴人可能就是那位欣賞你速度、效率的客戶或合作夥伴，他們會因你的可靠和決斷力，而持續投入資源。未來19天請大膽衝刺吧，你的努力將以最實質的方式回饋。

生肖鼠：智謀應變，貴人自來

未來19天你們的智謀將在職場上發揮關鍵作用，迎來智謀應變、貴人自來的好運。面對看似無解的棘手危機，你不會慌亂，反而能憑藉清晰頭腦和敏銳直覺，巧妙找到最佳解決方案。

這份沉著應對的能力會被一位具有決策權的上位者看見，他將會非常欣賞你的專業與潛力，主動伸出援手，這不僅是一次危機化解，更是一次展現個人價值的絕佳機會。這位貴人可能會引薦重要資源，或直接提拔你進入核心團隊，讓你的事業迎來飛躍。

生肖狗：真誠付出，價值顯現

你們的「忠誠心」在未來19天，將得到宇宙最公平的回報，運勢聚焦於真誠付出，價值顯現。你們總是默默耕耘，不求回報，但滿月高光時刻將照亮你們過去所有的付出。

一位曾經與你共事、深知你工作態度的老上司或長輩，將會成為你的關鍵貴人。他可能會在一個你意想不到的時刻，向高層為你美言，促成你的升職或調任到更有前景的職位。

你無須刻意邀功，因為你的真誠和踏實，早已為你贏得了口碑，並累積深厚的信任資產，未來19天請準備好接受這份遲來的肯定和獎勵。

