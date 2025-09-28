　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲4生肖準備好迎接逆轉勝了嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「蛇、牛、猴、馬」在壓力之下能逆轉勝，收穫滿滿的成就感，像是屬猴者有貴人相助。

艾菲爾老師在臉書說，當象徵行動力、勇氣與意志力的火星，與代表情感、直覺的月亮相合，一股強大且充滿能量的磁場便被激發，這段時期將會感受到內在的熱情被點燃，有機會將過去累積的壓力與困境，轉化為前進的動力。

艾菲爾老師指出，這不是一段輕鬆的時光，但正是那些敢於面對挑戰、具備強大行動力的人，才能在看似無解的困境中，找到突破口，實現驚人的「逆轉勝」。

生肖蛇：默默蓄力，終能傑出

你們天性沉著、善於謀劃，這段時間你們的「逆轉勝」將來自於默默蓄力，終能傑出。你們可能在過去一段時間裡，一直處於一個不被看見的位置，默默地為一個專案或目標付出。

然而，當火星與月亮相合，內在能量將會達到一個爆發點，可能會在一個關鍵時刻，以一個出人意料的點子或一份出色的成果，讓所有人都對你刮目相看。

你的努力不再被埋沒，才華將被看見，這份成就感不僅來自於外在的讚賞，更源於你對自己能力的肯定，讓你感到所有的付出都是值得的。

生肖牛：堅毅沉著，守得雲開

你們的「逆轉勝」將來自於那份無人能及的堅毅沉著，守得雲開，你們天生不畏懼困難，願意為目標付出時間與精力，這段時間可能會遇到一個需要長期奮鬥、看似看不到希望的挑戰。

當周圍的人都選擇放棄時，你們依然會堅定走下去，火星的能量會給予你們強大的行動力，讓你們能夠沉著應對每一個難關。

最終你會在一個所有人都意想不到的時刻，成功克服挑戰，完成任務。這份成就感是來自於你對自己的信念，證明只有堅持到底的人，才能看到勝利的曙光。

生肖猴：腦筋急轉，貴人相助

你們的「逆轉勝」將來自於那份靈活的頭腦與強大的貴人運，在壓力下特別擅長腦筋急轉，貴人相助。這段時間可能會遇到一些看似無解的突發狀況，感到措手不及，然而，火星的能量會激發潛能，讓你們在極短的時間內找到一個意想不到的解決方案。

同時你們的貴人運也會在此刻發揮作用，一個欣賞你才能或過去受過你幫助的人，可能會在關鍵時刻，提供一個寶貴的建議或實質的幫助，讓你輕鬆化解危機。這份成就感不僅來自於你的聰明才智，更來自於你平日積累的人脈與善意。

生肖馬：靈活應對，化險為安

你們的「逆轉勝」將來自於天生的樂觀與靈活，讓你們能夠靈活應對，化險為安，在面對困難時從不氣餒，而是將其視為一場冒險。

這段時間可能會遇到一些棘手的挑戰，但火星的能量會讓你們的行動力與應變能力達到巔峰，能夠以一種出人意料的方式避開風險，抓住轉機。

例如一個看似失敗的專案，可能會因為你們的靈活調整，而找到新的突破口，甚至取得比原定計畫更好的成果。這份成就感是來自於你對生活的熱愛與信心，證明只要保持積極的心態，任何困境都能成為前進的墊腳石。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025年倒數3個月，「感應占卜師」王妙坤老師就以多年的命理經驗，分析2025年10月份12生肖的整體運勢，並給出幸運數字、吉祥方位供參考。

