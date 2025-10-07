　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加味菸禁令延宕兩年半未果！民調揭87%民眾支持政府儘速禁令上路

抽菸,加味菸,新式菸品,菸品政策,青少年,菸害,ETtoday民調雲（圖／資料照）

▲加味菸禁令延宕超過兩年半，引發外界關注。（圖／資料照）

生活中心／台北報導

兩年多前，立法院為防止菸商以「風味」包裝行銷吸引青少年及女性，並避免加味菸加劇尼古丁吸收、導致成癮，修法通過比照歐盟全面禁止加味菸。然而，政策自修法通過後歷經兩次預告，去年更一度改為僅禁止27種添加物成分，但至今未見定案，延宕超過兩年半，引發外界關注。

為了解民眾對加味菸與新式菸品的態度，《ETtoday民調雲》於9月23日至29日進行「菸品政策議題調查」，針對台閩地區20歲以上民眾回收有效樣本1,169份，結果顯示多數民眾高度支持政府儘速落實加味菸禁令，反映社會對菸害防制政策的期待。

根據調查，有87.2%的受訪者支持政府禁止加味菸，其中68.5%表示「非常支持」、18.7%為「還算支持」；僅10.5%表示不支持。進一步分析發現，75.8%的吸菸或曾吸菸者同意「加味菸因氣味較淡、口感特殊，容易吸引青少年或女性開始嘗試吸菸」，顯示加味菸已成為青少年吸菸入門的主要風險來源。

抽菸,加味菸,新式菸品,菸品政策,青少年,菸害,ETtoday民調雲（圖／資料照）

在對加味菸影響的看法上，多數有吸菸或已戒菸的受訪者傾向同意「加味菸因氣味較淡、口感特殊，容易吸引青少年或女性開始嘗試吸菸」的說法，其中「非常同意」占25.0%、「還算同意」占50.8%，合計達75.8%。另有9.5%表示「不太同意」、6.0%表示「完全不同意」，而8.6%的受訪者選擇「不知道／沒意見」。

抽菸,加味菸,新式菸品,菸品政策,青少年,菸害,ETtoday民調雲（圖／資料照）

此外，87.5%的民眾擔心政府遲未落實禁令，將導致青少年因加味加熱菸而開始吸菸，近六成（59.6%）更表達「非常擔心」。進一步調查也指出，有高達89.9%的受訪者認同政府應儘速公告並落實禁止加味菸品，其中近七成（68.9%）表示「非常認同」。

抽菸,加味菸,新式菸品,菸品政策,青少年,菸害,ETtoday民調雲（圖／資料照）

民調同時顯示，近九成（89.3%）民眾贊同政府在禁令尚未落實前，應先暫停加味加熱菸的上市，以防止新型菸品趁政策真空期搶佔市場、吸引年輕族群。

抽菸,加味菸,新式菸品,菸品政策,青少年,菸害,ETtoday民調雲（圖／資料照）

公衛團體指出，台灣菸害防制修法原意是與國際接軌、全面禁止加味菸，如今政策卻停滯未行，恐削弱政府的菸害防制決心，也讓青少年暴露於新的菸品誘惑之下。呼籲主管機關應儘速定案，回歸立法初衷，杜絕菸商以包裝、香氣、口感吸引下一代。

**【調查說明】**
- 調查單位：東森民調雲股份有限公司
- 調查期間：2025年9月23日至29日
- 調查對象：台閩地區年滿20歲以上民眾
- 抽樣方式：封閉式網路問卷，回收有效樣本1,169份
- 抽樣誤差：在95%信心水準下，為±2.87%

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

加味菸禁令延宕兩年半未果！民調揭87%民眾支持政府儘速禁令上路

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，涉案的夏姓男子被法院認定假結婚，依偽造文書罪判刑1年6月確定，今年2月3日發監執行。因夏男於台中監獄表現良好，申請外役監獲准，9月時已轉服台南明德外役監。

抽菸加味菸新式菸品菸品政策青少年菸害ETtoday民調雲

