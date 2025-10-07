快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　「量子力學」3學者共獲殊榮

▲2025年諾貝爾物理學獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）



記者吳美依／綜合報導

2025年諾貝爾物理學獎剛剛揭曉，得主為3名在美國加州大學任教的學者，分別為克拉克（John Clarke）、馬蒂尼斯（John M. Martinis）與米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），他們因為「發現了電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。



諾貝爾獎委員會表示，物理學界的一個重要問題是，「一個系統能夠展現的量子力學效應最大尺度是多少？」而今年物理學獎得主的晶片實驗，就揭示了量子物理學的作用。

3名得主透過一系列實驗，證明了量子世界的奇特屬性，可以在一個大到足以手持的系統中具體實現。他們的超導電路系統可以從一種狀態穿隧到另一種狀態，就像是直接穿過一道牆，藉此證明了量子穿隧；同時也證明，該系統吸收和釋放能量的方式，完全按照量子力學預測的特定劑量，也就是能量量子化，「為開發下一代量子技術提供了機會，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。」

諾貝爾獎由瑞典化學家阿佛烈‧諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）設立，儘管他憑藉設計炸藥等軍工產品累積巨大財富，卻對於發明被用於戰爭感到痛心，因此立下遺囑成立諾貝爾獎，將遺產轉為基金，並把每年利息當作獎金，鼓勵那些為人類做出卓越貢獻的人。

諾貝爾獎在他逝世5年後的1901年正式創立，設有物理學獎、化學獎、生理學與醫學獎、文學獎及和平獎5個獎項，獲獎者可獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣3233萬元）的獎金。

2025諾貝爾獎頒獎時程（台灣時間）

化學獎 10/8（三）下午5時45分

文學獎 10/9（四）晚間7時

和平獎 10/10（五）下午5時

經濟學獎 10/13（一）下午5時45分