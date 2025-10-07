　
國際

快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　「量子力學」3學者共獲殊榮

▲▼2025年諾貝爾物理學獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

▲2025年諾貝爾物理學獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

記者吳美依／綜合報導

2025年諾貝爾物理學獎剛剛揭曉，得主為3名在美國加州大學任教的學者，分別為克拉克（John Clarke）、馬蒂尼斯（John M. Martinis）與米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），他們因為「發現了電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

諾貝爾獎委員會表示，物理學界的一個重要問題是，「一個系統能夠展現的量子力學效應最大尺度是多少？」而今年物理學獎得主的晶片實驗，就揭示了量子物理學的作用。

3名得主透過一系列實驗，證明了量子世界的奇特屬性，可以在一個大到足以手持的系統中具體實現。他們的超導電路系統可以從一種狀態穿隧到另一種狀態，就像是直接穿過一道牆，藉此證明了量子穿隧；同時也證明，該系統吸收和釋放能量的方式，完全按照量子力學預測的特定劑量，也就是能量量子化，「為開發下一代量子技術提供了機會，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。」

諾貝爾獎由瑞典化學家阿佛烈‧諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）設立，儘管他憑藉設計炸藥等軍工產品累積巨大財富，卻對於發明被用於戰爭感到痛心，因此立下遺囑成立諾貝爾獎，將遺產轉為基金，並把每年利息當作獎金，鼓勵那些為人類做出卓越貢獻的人。

諾貝爾獎在他逝世5年後的1901年正式創立，設有物理學獎、化學獎、生理學與醫學獎、文學獎及和平獎5個獎項，獲獎者可獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣3233萬元）的獎金。

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

2025諾貝爾獎頒獎時程（台灣時間）
化學獎 10/8（三）下午5時45分
文學獎 10/9（四）晚間7時
和平獎 10/10（五）下午5時
經濟學獎 10/13（一）下午5時45分

 
快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　「量子力學」3學者共獲殊榮

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾物理學獎將於台灣時間今（7）日下午5時45分出爐，各界紛紛預測哪個研究領域得以獲此殊榮。本文根據素有「諾貝爾獎風向球」之稱的「引文桂冠獎」（Clarivate Citation Laureates）榜單，整理出今年獲獎大熱門。

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

