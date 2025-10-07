　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

▲▼2025年諾貝爾物理獎得主之一的約翰．馬汀尼斯教授，2023年曾受中研院邀請來台演講。（圖／中研院提供）

▲今年諾貝爾物理獎得主之一的馬汀尼斯教授，現為中研院量子電腦團隊顧問。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

2025年諾貝爾物理獎在今（7日）傍晚揭曉。國內學者表示，三位得主都在美國大學任教，曾是師生關係，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定超導量子電腦的發展基礎。其中馬汀尼斯曾領導Google團隊，締建全球首次「量子霸權」，現為中研院量子電腦團隊顧問，與中研院互動密切，中研院盛讚馬汀尼斯擁有創意與創造力，得獎實至名歸。

根據諾貝爾獎官網資料，今年3名諾貝爾物理獎得主都是在美國大學任教的學者，包括來自英國的克拉克（John Clarke），來自美國的馬汀尼斯（John M. Martinis）、來自美國的米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），三人因為「發現電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣科技媒體中心今天舉辦線上記者會，邀請中研院院長廖俊智、副院長周美吟、物理所特聘研究員陳啟東，以及陽明交大電子物理系教授仲崇厚、電子研究所教授 李佩雯等5人，說明今年3名諾貝爾物理獎得主貢獻。

身兼中研院量子電腦專題中心執行長陳啟東首先指出，這是三人在40年前的發現，當時克拉克是教授，德沃雷是博士後研究員，馬汀尼斯則是研究生。三人的研究發現「電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」。而克拉克非常喜歡台灣，曾來台多次，也造訪過他的實驗室，馬丁尼斯現在是中研院量子電腦的顧問，彼此之間互動密切。

▲▼2025年諾貝爾物理獎在今（7日）傍晚揭曉，由3名美國學者共獲殊榮。（圖／翻攝NobelPrize）

▲2025年諾貝爾物理獎在今天傍晚揭曉，由3名美國學者共獲殊榮。（圖／翻攝NobelPrize）

李佩雯進一步說明，三人的研究成果，為後來相關發展奠定基礎，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定發展超導量子電腦的基礎，得獎實至名歸。

中研院院長廖俊智則提到，馬汀尼斯現為美國加州大學聖塔芭芭拉分校物理學系教授，也是國際知名量子物理學家。2019年領導Google的量子實驗室，締建所謂的「量子霸權」，為量子計算立下關鍵里程碑。後來在他邀約與拜訪後，成為中研院量子電腦研發團隊的顧問，今年6月更發表量子電腦晶片製程科學研發成果，得獎是實至名歸。

廖俊智進一步指出，馬汀尼斯是非常直爽的人，也非常理性，有時講話比較直接，有問題就直說，有時別人聽完會不舒服，但馬丁尼斯事後會補償，這也是帶領團隊的方法。副院長周美吟補充說明，馬汀尼斯是出色的國際實驗物理學家，掌握實驗細節，且有創意與創造力，推動很多的量子電腦進展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」
顏正國「生前暴瘦」照片曝光！粉絲不捨道別
柯文哲作證意味京華城案將查完　檢認避重就輕政治獻金案續交鋒
獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！
顏正國生前遺憾曝光　「做不到是永遠的痛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

參加聯誼怕被騙　女方要求「地點約派出所」！他傻眼急喊卡

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」　機場勸這麼做

起床突全盲如黑布遮住！竟是罕見「眼中風」　醫神助恢復視力0.3

他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

參加聯誼怕被騙　女方要求「地點約派出所」！他傻眼急喊卡

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」　機場勸這麼做

起床突全盲如黑布遮住！竟是罕見「眼中風」　醫神助恢復視力0.3

他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

黑心豬腸數量鬧烏龍「674公斤流入北市」　食藥署喊本案定重罰

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

趙露思就是扛劇女王！《許我耀眼》假面婚姻再破紀錄　3大必看亮點

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

柯文哲痛斥檢濫殺無辜「輝達怎敢來？」自比漢獻帝：滿朝都是曹操

外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！粉絲不捨道別：國哥人很好

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光　資深獵人：長達5m如3人高

荒唐中校！債務纏身又戀上酒店女　偽造父喪請假、不歸隊下場出爐

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

中秋過後三生肖運勢爆棚！

雙十國慶將到　3生肖天降好運

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！專家點名「1情況」最棘手

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾物理學獎出爐！

即／諾貝爾物理學獎出爐！

2025年諾貝爾物理學獎剛剛揭曉，得主為3名在美國加州大學任教的學者，分別為克拉克（John Clarke）、馬蒂尼斯（John M. Martinis）與德沃雷（Michel H. Devoret），他們因為「發現了電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

關鍵字：

諾貝爾獎物理獎學者

讀者迴響

熱門新聞

「好小子」顏正國過世！

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼

更多

最夯影音

更多
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面