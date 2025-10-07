諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

▲今年諾貝爾物理獎得主之一的馬汀尼斯教授，現為中研院量子電腦團隊顧問。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

2025年諾貝爾物理獎在今（7日）傍晚揭曉。國內學者表示，三位得主都在美國大學任教，曾是師生關係，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定超導量子電腦的發展基礎。其中馬汀尼斯曾領導Google團隊，締建全球首次「量子霸權」，現為中研院量子電腦團隊顧問，與中研院互動密切，中研院盛讚馬汀尼斯擁有創意與創造力，得獎實至名歸。

根據諾貝爾獎官網資料，今年3名諾貝爾物理獎得主都是在美國大學任教的學者，包括來自英國的克拉克（John Clarke），來自美國的馬汀尼斯（John M. Martinis）、來自美國的米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），三人因為「發現電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

台灣科技媒體中心今天舉辦線上記者會，邀請中研院院長廖俊智、副院長周美吟、物理所特聘研究員陳啟東，以及陽明交大電子物理系教授仲崇厚、電子研究所教授 李佩雯等5人，說明今年3名諾貝爾物理獎得主貢獻。

身兼中研院量子電腦專題中心執行長陳啟東首先指出，這是三人在40年前的發現，當時克拉克是教授，德沃雷是博士後研究員，馬汀尼斯則是研究生。三人的研究發現「電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」。而克拉克非常喜歡台灣，曾來台多次，也造訪過他的實驗室，馬丁尼斯現在是中研院量子電腦的顧問，彼此之間互動密切。

▲2025年諾貝爾物理獎在今天傍晚揭曉，由3名美國學者共獲殊榮。（圖／翻攝NobelPrize）

李佩雯進一步說明，三人的研究成果，為後來相關發展奠定基礎，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定發展超導量子電腦的基礎，得獎實至名歸。

中研院院長廖俊智則提到，馬汀尼斯現為美國加州大學聖塔芭芭拉分校物理學系教授，也是國際知名量子物理學家。2019年領導Google的量子實驗室，締建所謂的「量子霸權」，為量子計算立下關鍵里程碑。後來在他邀約與拜訪後，成為中研院量子電腦研發團隊的顧問，今年6月更發表量子電腦晶片製程科學研發成果，得獎是實至名歸。

廖俊智進一步指出，馬汀尼斯是非常直爽的人，也非常理性，有時講話比較直接，有問題就直說，有時別人聽完會不舒服，但馬丁尼斯事後會補償，這也是帶領團隊的方法。副院長周美吟補充說明，馬汀尼斯是出色的國際實驗物理學家，掌握實驗細節，且有創意與創造力，推動很多的量子電腦進展。