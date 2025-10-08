麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖災民、鏟子超人的胃

▲▼ 雲林營造公司送愛花蓮，聘嘉義麵包餐車災區發放3000份餐點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林一營造公司鍾姓董事長及全家福對於花蓮災情相當同情，日前特地委請來自嘉義黃堂坤的虎珅現烤點心餐車前往花蓮光復，發放3000份現烤蛋塔及麵包給光復鄉親 、志工 ，國軍弟兄，更由光復鄉民代表會廖翊鈞主席夫婦協助，在代表會前面空地現烤麵包 ，也由於代表會週邊就是目前仍在清理的災區，一份熱騰騰出爐的愛心變直送災區。

黃堂坤說，在現場發放點心麵包遇到最大的困難是現場為災區週邊， 泥濘灰塵仍非常多、大型車輛載運淤泥 ，地上非常難以行走，他自己就滑倒了三次 ，現場大家都還在努力幫忙清淤 ，避免天氣炎熱下泥土漸乾 ，後續災後重建更顯困難。

黃堂坤提到，發放點心麵包時大家都十分熱心 ，遇到不認識但來自基隆的妹妹自己搭火車來做志工，看到我們後幫我們發放 ，來自雲林的鍾董事長更是出錢出力 ，坐火車帶著媽媽跟太太一起來現場發放。

因為多數物資都是乾糧類食品以及便當 ，虎坤的現烤熱的麵包讓大家感到十分驚艷 ，也不少居民拿回去準備當早餐 ，同時由於無法離開現場 ，所以有小蜜蜂志工車隊一直來回幫我們把麵包送到較遠的災區 ，給其他超人們食用，也被叫麵包超人真的很感動，各行各業來自台灣的各角落， 大家不分你我，自動成了一家人彼此幫忙。