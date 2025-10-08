快訊／台中地標日月湖驚見浮屍！年輕男子漂湖面身分待查

曾經出版書籍《最強股市技術分析》的作家趙柄驊（本名趙國禎），向8名被害人自稱幕後老闆是總統賴清德，違法代操資金總計2億7千萬，趙男再從中詐得830萬餘元。地院近日依證券法等罪處3年6月刑期，趙男仍被羈押中，請求交保仍遭駁回。