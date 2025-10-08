快訊／台中地標日月湖驚見浮屍！年輕男子漂湖面身分待查

▲台中地標台中公園日月湖今日中午傳出浮屍。（圖／記者許權毅攝，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市知名地標台中公園日月湖今日中午11時許，有民眾發現湖內有人形物體，靠近一看，竟是一名男性漂浮在湖面。警消到場後，在日月湖內中正橋邊發現浮屍，立即吊掛救援，初判死者為30多歲左右男性，詳細身分、事發過程待釐清。現場橋邊有一雙球鞋、飲料，疑似為死者擺放，警方正聯繫家屬中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
