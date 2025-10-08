　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

▲▼滑手機。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲一名40歲王姓OL，日前因左眼泛紅，起初以為是常見的結膜炎，經檢查後確診為「急性虹彩炎」，且眼壓暴增3倍，險些失明。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者游瓊華／台中報導

一名40歲王姓OL，日前因左眼泛紅，起初以為是常見的結膜炎，就自己點人工淚液處理。沒想到症狀不僅未緩解，更惡化至眼周酸澀、頭痛及視力模糊。由於王女有高度近視，擔憂引發青光眼等併發症而緊急就醫，經檢查後確診為「急性虹彩炎」，且已合併眼壓急遽升高，比平常暴增3倍，若再延誤治療，恐對視力造成永久性傷害。

長安醫院眼科醫師何宜豪表示，王小姐就診時左眼眼壓高達45.7 mmHg，幾乎是右眼的三倍，屬於危險的異常數值。當下立即施打降眼壓針劑，並搭配口服藥物及眼藥水治療，迅速將眼壓控制下來。隔日回診時，眼壓已回到正常範圍，後續視野檢查顯示並無明顯視神經受損，目前透過定期追蹤與藥物控制，病情已穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長安醫院眼科醫師何宜豪。（圖／長安醫院提供）

▲長安醫院眼科醫師何宜豪 表示，虹膜炎常被民眾誤認為結膜炎，錯失治療的黃金時期。（圖／長安醫院提供）

何宜豪指出，急性虹膜炎是一種虹膜急性發炎反應，典型症狀包含眼睛紅腫、疼痛、畏光與視力模糊，且通常只影響單眼。其確切病因尚不明朗，可能與自體免疫反應有關，亦可能因季節變化、壓力過大而誘發。發炎過程中，細胞及滲出物若堵塞房水排出，眼壓便會急速升高，若未及時治療，可能引發青光眼、白內障甚至視力喪失等嚴重併發症。

何宜豪表示，虹膜炎常被民眾誤認為結膜炎，但兩者差異在於虹膜炎通常沒有大量分泌物，卻會伴隨強烈畏光與視力模糊，且不具傳染性。若自行以人工淚液或成藥拖延，恐錯失治療時機。他強調，急性虹膜炎治療重點在於「雙管齊下」：一方面以類固醇藥物控制發炎，另一方面密切監測並控制眼壓，必要時搭配散瞳劑以防止虹膜與水晶體沾黏。

何宜豪也呼籲，若出現單眼紅痛、畏光或視線模糊等症狀，務必盡快就醫檢查。特別是高度近視者、有家族青光眼病史，或長時間過度用眼的族群，更應提高警覺。規律作息、避免過度勞累，並定期檢查眼壓與視力，才是守護視力健康的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看
胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重
空拍曝光！保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖
表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦
快訊／失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確
輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方
快訊／林口某雙語幼兒園遭勒令停辦
肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟逝　文英、鳳飛飛病況惡化快
快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　Ted找到6證

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

LIVE／花蓮一天兩起「規模5地震」　氣象署最新說明

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

「求真正落實死刑！」父被苗栗男攻擊　女兒：這種人沒有教化可能

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

LIVE／花蓮一天兩起「規模5地震」　氣象署最新說明

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

「求真正落實死刑！」父被苗栗男攻擊　女兒：這種人沒有教化可能

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／3人貢寮戲水！1男遭浪捲走失聯　警消搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

生活熱門新聞

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

更多熱門

相關新聞

即／台中公園日月湖驚見男性浮屍！

即／台中公園日月湖驚見男性浮屍！

台中市知名地標台中公園日月湖今日中午11時許，有民眾發現湖內有人形物體，靠近一看，竟是一名男性漂浮在湖面。警消到場後，在日月湖內中正橋邊發現浮屍，立即吊掛救援，初判死者為30多歲左右男性，詳細身分、事發過程待釐清。現場橋邊有一雙球鞋、飲料，疑似為死者擺放，警方正聯繫家屬中。

投資書作家代操2億詐830萬　一審判3年半

投資書作家代操2億詐830萬　一審判3年半

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆：租屋市場也結霜

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆：租屋市場也結霜

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

即／抓狂男推台鐵站務員落軌遭收押

即／抓狂男推台鐵站務員落軌遭收押

關鍵字：

結膜炎虹膜炎長安醫院台中何宜豪

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面