OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

記者游瓊華／台中報導

一名40歲王姓OL，日前因左眼泛紅，起初以為是常見的結膜炎，就自己點人工淚液處理。沒想到症狀不僅未緩解，更惡化至眼周酸澀、頭痛及視力模糊。由於王女有高度近視，擔憂引發青光眼等併發症而緊急就醫，經檢查後確診為「急性虹彩炎」，且已合併眼壓急遽升高，比平常暴增3倍，若再延誤治療，恐對視力造成永久性傷害。

長安醫院眼科醫師何宜豪表示，王小姐就診時左眼眼壓高達45.7 mmHg，幾乎是右眼的三倍，屬於危險的異常數值。當下立即施打降眼壓針劑，並搭配口服藥物及眼藥水治療，迅速將眼壓控制下來。隔日回診時，眼壓已回到正常範圍，後續視野檢查顯示並無明顯視神經受損，目前透過定期追蹤與藥物控制，病情已穩定。

長安醫院眼科醫師何宜豪



何宜豪指出，急性虹膜炎是一種虹膜急性發炎反應，典型症狀包含眼睛紅腫、疼痛、畏光與視力模糊，且通常只影響單眼。其確切病因尚不明朗，可能與自體免疫反應有關，亦可能因季節變化、壓力過大而誘發。發炎過程中，細胞及滲出物若堵塞房水排出，眼壓便會急速升高，若未及時治療，可能引發青光眼、白內障甚至視力喪失等嚴重併發症。

何宜豪表示，虹膜炎常被民眾誤認為結膜炎，但兩者差異在於虹膜炎通常沒有大量分泌物，卻會伴隨強烈畏光與視力模糊，且不具傳染性。若自行以人工淚液或成藥拖延，恐錯失治療時機。他強調，急性虹膜炎治療重點在於「雙管齊下」：一方面以類固醇藥物控制發炎，另一方面密切監測並控制眼壓，必要時搭配散瞳劑以防止虹膜與水晶體沾黏。

何宜豪也呼籲，若出現單眼紅痛、畏光或視線模糊等症狀，務必盡快就醫檢查。特別是高度近視者、有家族青光眼病史，或長時間過度用眼的族群，更應提高警覺。規律作息、避免過度勞累，並定期檢查眼壓與視力，才是守護視力健康的關鍵。