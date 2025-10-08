台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

▲台北市議會。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

中央的普發現金1萬元預計10月底後可入帳，地方也傳出將加碼。台北市議會今（8日）下午開議，民進黨團將提案，呼籲台北市政府因應立法院通過韌性特別條例，落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民；依黨團計算，北市歲計賸餘539億，除以北市人口約246 萬人，每一位市民約可分得2.1萬。

民進黨團指出，立法院在7月14日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包含2350億預算用於全民普發現金1萬元。下午大會，普發現金案由民進黨總召陳慈慧提出，18位民進黨議員和無黨籍議員徐立信連署，要求北市應普發現金予本市市民，落實還稅於民。

黨團指出，經查，主計處113年度決算報告，台北市累積的歲計賸餘淨計539億，另本是人口約246萬人，539 億均分後每人約可分得2.1萬元。

黨團要求，考量當前國際局勢，市府應為減緩民生壓力，並達到振興經濟效益，台北市政府應響應立法院要求中央將歲計賸餘發放每人1萬元外，以發放現金2萬1000元方式強化台北市民眾消費韌性，擴大內需，並落實「起徵就還稅於民」的立法精神。黨團也認為，台北市首善之都，蔣萬安市長應行一致，成為領頭羊。