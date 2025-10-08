婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

記者蔡紹堅／綜合報導

河南平頂山萬先生近日找上媒體抱怨，自己透過媒人認識一名女子，雙方約定好結婚，已拍好婚紗照，也訂好婚宴酒店，還付了20萬元彩禮（約83萬元新台幣），但女方卻突然悔婚，並在退還彩禮時要求扣除3萬元（約12.5萬元新台幣）的「擁抱費」，只因男方在拍婚紗照時抱了她一下。

萬先生向《河南廣播電視台》節目「小莉幫忙」求助，稱自己去年經媒人介紹認識一個姑娘，相處後感覺不錯就確定了戀愛關係，對方第一次來家裡的時候就給了2.4萬元（約10萬元新台幣）的紅包。

萬先生說，雙方在今年1月份正式訂婚，計劃在11月29日舉辦婚禮，前前後後共給了女方20萬左右的彩禮以及四金。

▼女子在婚前2個月突然悔婚。（示意圖／CFP）



眼看婚期臨近，婚紗照也拍了，婚宴酒店也確定了，親戚朋友都通知完了，女方卻突然說不結婚了。媒人猜測，女方可能是嫌萬先生太老實，薪水太低，才臨時不想嫁了。

但最荒謬的是，女方在退還彩禮時，竟然說要扣3萬元的「擁抱費」，令媒人感到相當無奈，「拍婚紗照的時候攝影師拍了一張倆人抱在一起的照片，女方可能是覺得自己吃虧了，我覺得不合情不合理，我也尷尬！一千多對，就這一家事兒多！」

對於「擁抱費」一事，女方一家沒有否認，但強調是涵蓋了戀愛一年女方的花費。雖然男方一家感到非常不滿，提到交往期間還送了女方電腦、手錶等禮物，可是最終女方還是扣了「擁抱費」，只退還17萬元。