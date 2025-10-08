高議員轟警裝備老舊防護不足！盼防彈背心隨人　補強無線電死角

▲高雄市議員黃文益要求員警防彈背心「人裝合一」 ，警察局長林炎田（右）表示支持。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃文益在7日的市政總質詢中指出，第一線執勤員警肩負守護市民安全重責，但在防彈背心與警用通訊系統上仍有安全隱憂，他呼籲市府與警察局率先全國推動「防彈背心1人1件隨人制度」，並向中央爭取增設新式警用無線電基地台，補強高雄市治安通訊死角。

黃文益表示，根據統計，全台每年約發生近千起槍砲彈藥與刀械案件，基層警力裝備是面對危險時的第一道防線。然而現行制度下，防彈背心屬於單位財產，員警調職時無法隨人轉移，導致部分員警穿著尺寸不合、老舊或不符需求的背心，甚至因衛生考量自行購買，卻因非公發裝備影響保險理賠。

他強調，防彈背心若尺寸不合，恐造成致命風險，建議高雄率先推行「人裝合一」制度，讓每名員警擁有專屬合身的防彈背心，並在調職時隨人異動，兼顧安全與衛生，也減少後勤浪費。

▲高雄市議員黃文益要求員警防彈背心「人裝合一」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警察局長林炎田回應表示，警察局將配合警政署年底新配發的一千多件新式防彈背心，落實「一人一件」制度，並完成裝備清冊與財產清查，確保每位員警都能配備合身、安全的背心。

此外，黃文益也批評高雄警用通訊設備不足。他指出，高雄市面積達2,952平方公里，全市僅14座中繼站，平均每210平方公里才有一座，與台北市每22.6平方公里、新北市85.5平方公里相比，明顯「重北輕南」。若基地台不足，將導致員警於大樓、地下室或山區等地無法通訊，影響勤務支援與治安反應。

林炎田回應，警察局目前基地台數量在六都中排名第二，但仍有局部盲區。局內已規劃多項補強措施，包括年底於左營增設1座中繼站、新增28部BDA雙向放大器、於六龜設置機動轉播台，並於明年增購1部機動通訊車。警政署亦預計於115至117年間增設51處通訊設施，高雄市已積極爭取其中5處中繼站，預期將大幅改善盲區問題。