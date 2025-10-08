　
國際

美政府關門第7天！75萬公務員放無薪假　川普暗示「不補發薪水」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普政府揚言不向被迫放假的聯邦員工支付欠薪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府停擺進入第7天，川普政府突改口宣稱，被迫休無薪假的75萬名聯邦公務員在政府恢復運作後，恐怕無法獲得補發薪資。川普受訪時更稱，「這要看我們在談誰」，暗示部分員工不值得被照顧。

Axios率先披露，白宮管理及預算辦公室（OMB）7日發出一份備忘錄草案，重新解釋《2019年政府雇員公平待遇法案》（GEFTA）條文，聲稱該法並未自動保障被迫休假的員工獲得補薪的權利。

根據《華盛頓郵報》，OMB總法律顧問保萊塔（Mark Paoletta）在備忘錄中明確指出，「結束目前撥款中斷的立法必須包含明確的撥款措辭，為被迫休假員工提供補薪，否則無法支付這類付款。」

這番解釋與川普2019年親自簽署的法案精神大相逕庭，當時這項法案被普遍理解為自動保障聯邦員工在政府停擺後可獲得補薪，白宮人事管理局（OPM）9月發布的指引也明確承諾，員工在政府重新開門後將獲得追溯薪資。然而，OMB已於3日悄悄修訂政府關門指引文件，移除GEFTA法案相關提及。

川普7日受訪時態度強硬，「大多數情況下，我們會照顧我們的人，但有些人不值得被照顧，我們會用不同方式處理他們」，但對此未詳細說明，同時指責民主黨「將很多人置於巨大風險和危險之中」。CNN報導，川普還預告將宣布永久取消更多政府計畫，並可能進行裁員。

眾議院議長強森（Mike Johnson）對此議題態度較為溫和，認為影響的聯邦員工應獲得補薪，但也承認「一些法律分析師認為，就法律要求提供補薪而言，這可能不適當或不必要」。幾名共和黨人士認為，補薪會對國會民主黨人形成壓力，促使他們支持一項撥款法案，使政府重新開門。

民主黨議員強烈抨擊白宮重新解釋法律條文，馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）痛批，任何扣留欠薪的言論都是「來自一個想為不法行為開空白支票的總統在製造更多恐懼」。

華盛頓州參議員墨瑞（Patty Murray）也怒斥重新解釋法條是「無法無天」的行為，「他們正在密謀，試圖搶劫被迫休假的聯邦工作者在停擺結束後的補薪，這完全違背法律條文的明確規定。」

參議院6日同時否決共和黨和民主黨提出的短期撥款法案，眾議院本周也未安排任何投票議程，預計14日才會復會。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政府停擺川普聯邦員工補薪權益白宮解釋

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

