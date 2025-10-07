不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

▲諾貝爾獎物理學獎將於今日揭曉。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

諾貝爾物理學獎將於台灣時間今（7）日下午5時45分出爐，各界紛紛預測哪個研究領域得以獲此殊榮。本文根據素有「諾貝爾獎風向球」之稱的「引文桂冠獎」（Clarivate Citation Laureates）榜單，整理出今年獲獎大熱門。

圖像處理：小波理論（wavelet theory）



比利時物理學家與數學家英格麗·多貝西（Ingrid Daubechies）、法國應用數學家史蒂芬·馬拉特（Stéphane Mallat）、法國數學家與小波分析理論創始人伊夫·梅耶爾（Yves Meyer），因為「推動小波理論的進展，這是數學和物理學的一場革命，實際應用包括圖像處理」，被認為有機會獲得殊榮。

▼3人對應用於圖像處理的小波理論做出貢獻。圖下方註記為學者目前任教國家，非出生地。（圖／翻攝clarivate.com）





量子計算：洛斯-迪文森佐準則（Loss-DiVincenzo）

提出該理論的美國理論物理學家大衛·迪文森佐（David P. DiVincenzo）及瑞士理論物理學家丹尼爾·洛斯（Daniel Loss）被認為有機會獲獎，因為他們「提出以量子點之中『電子自旋』作為量子位元的『洛斯-迪文森佐準則』量子計算模型」。

▼2人提出的洛斯-迪溫森佐原則，對量子計算做出重大貢獻。（圖／翻攝clarivate.com）



天文化學：星際分子雲（molecular clouds）



荷蘭天文學家與化學家埃溫·范迪斯胡克（Ewine F. van Dishoeck）也被視為大熱門之一，獲獎貢獻為她「在天體化學方面的開創性貢獻，揭示了星際分子雲及其在恆星與行星形成中的作用」。

▼范迪斯胡克在天文化學界的貢獻受到「引文桂冠獎」表彰。（圖／翻攝clarivate.com）

此外，瑞典哥德堡大學預測「量子力學」雀屏中選，熱門人選包括提出「阿哈諾夫－波姆效應」（Aharonov-Bohm effect）的以色列物理學家亞基爾·阿哈羅諾夫（Yakir Aharonov），以及提出「幾何相位」（Berry phase）的英國數學物理學家麥可·伯里（Michael Berry），「兩者都為我們提供了關於量子力學與拓撲學（topology）之間關連的深刻見解。」

日本物理學家香取秀俊、美籍華裔物理學家葉軍也因為發明「光學晶格鐘」（Optical lattice clock）被列入獲獎熱門人選，這種原子鐘技術非常精準，若從130億年前的宇宙大爆炸（Big Bang）開始運行至今，誤差值仍不到1秒鐘。

英國物理學會（IOP）出版月刊「物理世界」（Physics World）則點名量子計算與量子資訊科學界的4位奠基者與先驅，美國計算機科學家彼得·秀爾（Peter Shor）、加拿大電腦科學家吉勒斯·布拉薩德（Gilles Brassard）、美國物理學家查爾斯·本內特（Charles Bennett）、英國物理學家戴維·多伊奇（David Deutsch）。