　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

▲▼諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾獎物理學獎將於今日揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

諾貝爾物理學獎將於台灣時間今（7）日下午5時45分出爐，各界紛紛預測哪個研究領域得以獲此殊榮。本文根據素有「諾貝爾獎風向球」之稱的「引文桂冠獎」（Clarivate Citation Laureates）榜單，整理出今年獲獎大熱門。

圖像處理：小波理論（wavelet theory）

比利時物理學家與數學家英格麗·多貝西（Ingrid Daubechies）、法國應用數學家史蒂芬·馬拉特（Stéphane Mallat）、法國數學家與小波分析理論創始人伊夫·梅耶爾（Yves Meyer），因為「推動小波理論的進展，這是數學和物理學的一場革命，實際應用包括圖像處理」，被認為有機會獲得殊榮。

▼3人對應用於圖像處理的小波理論做出貢獻。圖下方註記為學者目前任教國家，非出生地。（圖／翻攝clarivate.com）

▲▼諾貝爾物理學獎今揭曉！「圖像處理」有機會　量子力學仍是大熱門。（圖／翻攝clarivate.com）


量子計算：洛斯-迪文森佐準則（Loss-DiVincenzo）

提出該理論的美國理論物理學家大衛·迪文森佐（David P. DiVincenzo）及瑞士理論物理學家丹尼爾·洛斯（Daniel Loss）被認為有機會獲獎，因為他們「提出以量子點之中『電子自旋』作為量子位元的『洛斯-迪文森佐準則』量子計算模型」。

▼2人提出的洛斯-迪溫森佐原則，對量子計算做出重大貢獻。（圖／翻攝clarivate.com）

▲▼諾貝爾物理學獎今揭曉！「圖像處理」有機會　量子力學仍是大熱門。（圖／翻攝clarivate.com）

天文化學：星際分子雲（molecular clouds）

荷蘭天文學家與化學家埃溫·范迪斯胡克（Ewine F. van Dishoeck）也被視為大熱門之一，獲獎貢獻為她「在天體化學方面的開創性貢獻，揭示了星際分子雲及其在恆星與行星形成中的作用」。

▼范迪斯胡克在天文化學界的貢獻受到「引文桂冠獎」表彰。（圖／翻攝clarivate.com）

▲▼諾貝爾物理學獎今揭曉！「圖像處理」有機會　量子力學仍是大熱門。（圖／翻攝clarivate.com）

此外，瑞典哥德堡大學預測「量子力學」雀屏中選，熱門人選包括提出「阿哈諾夫－波姆效應」（Aharonov-Bohm effect）的以色列物理學家亞基爾·阿哈羅諾夫（Yakir Aharonov），以及提出「幾何相位」（Berry phase）的英國數學物理學家麥可·伯里（Michael Berry），「兩者都為我們提供了關於量子力學與拓撲學（topology）之間關連的深刻見解。」

日本物理學家香取秀俊、美籍華裔物理學家葉軍也因為發明「光學晶格鐘」（Optical lattice clock）被列入獲獎熱門人選，這種原子鐘技術非常精準，若從130億年前的宇宙大爆炸（Big Bang）開始運行至今，誤差值仍不到1秒鐘。

英國物理學會（IOP）出版月刊「物理世界」（Physics World）則點名量子計算與量子資訊科學界的4位奠基者與先驅，美國計算機科學家彼得·秀爾（Peter Shor）、加拿大電腦科學家吉勒斯·布拉薩德（Gilles Brassard）、美國物理學家查爾斯·本內特（Charles Bennett）、英國物理學家戴維·多伊奇（David Deutsch）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋
遭詐1168萬！冰店老闆失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

色魔闖女宿！制伏4女「霸王硬上弓」　上司收求救訊息報警抓人

免疫新突破！諾貝爾獎得主揭調節T細胞：盼打造「癌症可治療時代」

法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判盼化解政治僵局

政府拒出口中國！加拿大樂園喊沒錢　威脅「安樂死30頭白鯨」

街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑

川普出招了！揚言援引「叛亂法」　繞過法院派兵波特蘭

韓男登聖母峰遇暴風雪　證實失溫死亡！搜救隊員收屍

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

2歲童午睡「保母消失2小時」　返回發現被2羅威納犬攻擊咬死

不只量子力學！諾貝爾物理學獎今揭曉　預測名單一次看

色魔闖女宿！制伏4女「霸王硬上弓」　上司收求救訊息報警抓人

免疫新突破！諾貝爾獎得主揭調節T細胞：盼打造「癌症可治療時代」

法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判盼化解政治僵局

政府拒出口中國！加拿大樂園喊沒錢　威脅「安樂死30頭白鯨」

街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑

川普出招了！揚言援引「叛亂法」　繞過法院派兵波特蘭

韓男登聖母峰遇暴風雪　證實失溫死亡！搜救隊員收屍

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

快訊／台南2大貨車橋上碰撞！1車「衝進魚塭」　駕駛搶救無效亡

台灣港務公司港埠工程減碳再升級　推動PAS 2080碳管理標準

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

國際熱門新聞

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

年底前「不買台積電」會後悔　美媒曝3理由

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

更多熱門

相關新聞

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

2025年諾貝爾生理醫學獎6日揭曉，現年74歲的日本大阪大學免疫學榮譽教授坂口志文以發現調節性T細胞獲獎。他在記者會表示，此項發現不僅有助於自體免疫疾病與過敏治療，更可能推動發展癌症免疫療法

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

關鍵字：

諾貝爾獎諾貝爾物理學獎引文桂冠獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面