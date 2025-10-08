　
國際

厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

▲▼厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）。（圖／路透）

▲厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多政局動盪升溫，總統諾波亞（Daniel Noboa）日前前往卡尼亞省（Cañar）出席活動時，車隊竟遭約500名不滿政府取消柴油補貼政策的抗議民眾包圍，總統座車不僅遭丟擲石塊，事後還出現疑似彈痕，所幸總統本人並未受傷。當局已將事件定調為「暗殺未遂」，現場拘捕5人，但是否真的遭到槍擊仍有待確認。

根據《法新社》與《路透社》報導，環境與能源部長曼薩諾（Ines Manzano）7日證實事件，強調抗議群眾當時不斷朝總統車輛投擲石頭，「我們在車上發現了明顯損毀痕跡，包括疑似子彈擊中的痕跡。」她並補充：「感謝上帝，我們的總統勇敢堅定，照常完成行程。」

她已正式向檢方遞交報告，指控事件構成「暗殺未遂」，並指出所有遭逮捕人士將以「恐怖主義」與「意圖暗殺總統」罪名進行起訴。

總統府稍早發布一段車內拍攝影片，畫面顯示抗議者在路邊持續丟擲石塊，車窗出現明顯裂痕，另一張照片則顯示座車擋風玻璃破裂。不過，《路透社》指出，從影像無法確認車輛是否真的遭到實彈攻擊。

諾波亞隨後在77公里外的昆卡（Cuenca）出席學生活動時公開表示：「不要學那些試圖阻止我們參與這場活動、甚至想攻擊我們的人。這樣的行為不會被新厄瓜多接受，法律對所有人一視同仁。」

原住民組織控警方暴力　示威持續延燒

然而，全國原住民聯合會（CONAIE）則反控警方與軍方在現場對支持總統的人發動暴力，甚至連年長婦女也遭波及。他們在社群平台X上發文指出：「至少有5人遭到無理拘留」，並附上一段影片，畫面中一名穿著傳統服飾的婦女被4名蒙面的武裝警察押走。

CONAIE已於16天前發起全國罷工行動，反對政府取消柴油補貼政策，期間組織遊行並封鎖多條道路。批評者認為，政府決策缺乏溝通，勢必加劇小農與原住民社群的生活負擔。

總統諾波亞於今年4月成功連任，並於9月中旬簽署行政命令取消補貼。他的政府表示，此舉每年可省下約11億美元，並已啟動補償金發放計畫，針對小農與交通運輸業者進行金援。面對治安與抗議壓力，諾波亞多次授權軍警行使緊急權力，展現鐵腕作風。

目前，反政府示威仍持續延燒，首都基多（Quito）預計將於當地時間週二晚間6時舉行大型遊行，局勢恐進一步升高。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

厄瓜多總統Daniel Noboa

