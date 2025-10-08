厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

▲厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多政局動盪升溫，總統諾波亞（Daniel Noboa）日前前往卡尼亞省（Cañar）出席活動時，車隊竟遭約500名不滿政府取消柴油補貼政策的抗議民眾包圍，總統座車不僅遭丟擲石塊，事後還出現疑似彈痕，所幸總統本人並未受傷。當局已將事件定調為「暗殺未遂」，現場拘捕5人，但是否真的遭到槍擊仍有待確認。

根據《法新社》與《路透社》報導，環境與能源部長曼薩諾（Ines Manzano）7日證實事件，強調抗議群眾當時不斷朝總統車輛投擲石頭，「我們在車上發現了明顯損毀痕跡，包括疑似子彈擊中的痕跡。」她並補充：「感謝上帝，我們的總統勇敢堅定，照常完成行程。」

她已正式向檢方遞交報告，指控事件構成「暗殺未遂」，並指出所有遭逮捕人士將以「恐怖主義」與「意圖暗殺總統」罪名進行起訴。

????????‼️ | URGENTE — El Gobierno de Ecuador denunció un intento de asesinato contra el Presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana fuera atacada en Cañar. Cinco detenidos enfrentan cargos por terrorismo tras el fallido atentado, del que el mandatario salió ileso. pic.twitter.com/uHLNUZLOQz — UHN Plus (@UHN_Plus) October 7, 2025

總統府稍早發布一段車內拍攝影片，畫面顯示抗議者在路邊持續丟擲石塊，車窗出現明顯裂痕，另一張照片則顯示座車擋風玻璃破裂。不過，《路透社》指出，從影像無法確認車輛是否真的遭到實彈攻擊。

諾波亞隨後在77公里外的昆卡（Cuenca）出席學生活動時公開表示：「不要學那些試圖阻止我們參與這場活動、甚至想攻擊我們的人。這樣的行為不會被新厄瓜多接受，法律對所有人一視同仁。」

原住民組織控警方暴力 示威持續延燒

然而，全國原住民聯合會（CONAIE）則反控警方與軍方在現場對支持總統的人發動暴力，甚至連年長婦女也遭波及。他們在社群平台X上發文指出：「至少有5人遭到無理拘留」，並附上一段影片，畫面中一名穿著傳統服飾的婦女被4名蒙面的武裝警察押走。

CONAIE已於16天前發起全國罷工行動，反對政府取消柴油補貼政策，期間組織遊行並封鎖多條道路。批評者認為，政府決策缺乏溝通，勢必加劇小農與原住民社群的生活負擔。

總統諾波亞於今年4月成功連任，並於9月中旬簽署行政命令取消補貼。他的政府表示，此舉每年可省下約11億美元，並已啟動補償金發放計畫，針對小農與交通運輸業者進行金援。面對治安與抗議壓力，諾波亞多次授權軍警行使緊急權力，展現鐵腕作風。

目前，反政府示威仍持續延燒，首都基多（Quito）預計將於當地時間週二晚間6時舉行大型遊行，局勢恐進一步升高。