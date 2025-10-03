德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）2日宣稱，由於首都德黑蘭過度擴張、供水不足以及地層下陷威脅日益加劇，如今已是別無選擇，伊朗有義務把首都遷往南部。

衛報報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）是擁有1000多萬人口的城市，消耗全國近四分之一的水資源。裴澤斯基安長期以來對伊朗日益嚴重的水資源危機發出警告，他在2日指出，去年降雨量僅140毫米，遠低於標準的260毫米，這也代表降雨量下降約50%至60%，且今年情況同樣嚴峻。根據預估，伊朗2025年降雨量將低於100毫米。

裴澤斯基安直言，德黑蘭、卡拉吉（Karaj）和卡什溫（Qazvin）目前面臨的缺水危機難以輕易解決。

一般來說，德黑蘭水庫為首都提供70%用水，另外30%來自地下水，但由於降雨量減少、蒸發量增加，影響水庫供水比重，給地下水造成更大的負擔。裴澤斯基安說，水庫水量減少、水井枯竭以及從其他地方輸水的高昂成本均指向要改變作法，「部分地區每年地層下陷達30公分，這是災難，我們腳下的水資源正在枯竭」。

伊朗多名歷任總統都有提出遷都議題，裴澤斯基安指出，他已於去年向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）提出遷都一案。他稱，遷都提案受到不少批評，但伊朗資源危機非常嚴重，有義務遷都，且別無選擇，如今國家所面臨的問題「需要我們把發展方向轉向波斯灣」，當地具備直通國際水域的優勢，有利於貿易和經濟關係，有望發展成繁榮先進區域。